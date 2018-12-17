北韓批蓬佩奧敵視態度 阻斷朝鮮半島無核化道路

2018年12月17日 23:28 中時 楊明暐

朝鮮半島無核化談判陷入停頓之際，北韓官方媒體16日引述該國外務省報導，抨擊美國國務卿蓬佩奧對平壤持敵視態度，更屢次與美國總統川普唱反調，形容這只會永遠堵塞達成無核化協議的道路，令美朝重回針鋒相對的舊路，呼籲美方放棄「極限施壓」。

北韓外務省指出，今年6月的川金會對保障世界和平極具意義，但美方以北韓洗錢及網路攻擊為由，8次制裁北韓、俄羅斯、中國大陸的公司、人士和船隻；美國國務院更以人權問題大做文章，制裁勞動黨中央委員會副委員長崔龍海。美國與局勢潮流倒行逆施，不斷對朝作出惡毒的敵視行為，朝方感到失望及憤怒。

報導亦提到國際社會歡迎北韓主動採取無核化措施，並要求美方作出相應的行動，川普亦多次表態希望改善美朝關係，但「身為『唯一超級大國』的外交官（指蓬佩奧）及美國國務院，與川普所言相反，力圖把美朝關係回到過去針鋒相對的原點」，究竟有何居心。

報導同時強調美朝的敵對關係根深柢固，並非一朝一夕可以解除，因此北韓主張循序漸進改善關係；不過，假如美國國務院等政府高官認為加強制裁可令平壤棄核，不但是大錯特錯，更令通往朝鮮半島無核化的道路永遠被堵塞，「帶來沒人願意看到的結果」。最後，朝方敦促華府正視「極限施壓」政策對北韓行不通，反而應該開始誠實履行美朝峰會的聯合聲明。

(中時 )