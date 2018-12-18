發善心蓋起家厝 天賜良「雞」好兆頭

2018年12月18日 07:17 中時 盧金足

台中市建築經營協會理事長陳武華正在興建「勝群生活館」，這隻雞到工地走走跳跳，眾人喜稱「金雞母」。（盧金足翻攝）

跑到「勝群生活館」興建工地的母雞，還曾在砂堆下蛋。（盧金足翻攝）

台中市建築經營協會理事長陳武華，現在每天都和取名「武武」的母雞溝通互動。（盧金足翻攝）

台中市建築經營協會理事長陳武華熱心投入公益事業，發願將「起家厝」打造為勝群生活館，興建工程期間跑來一隻母雞，怕牠被野狗咬走，好心收留到老家後還會下蛋，而且愛吃水果，有趣的是吃紅龍果，下的蛋有點粉紅色，餵米飯下白色的蛋，家人為這隻「金雞母」取名為「武武」，當成寵物來養。

陳武華為中部鋁門窗龍頭廠，因應空汙問題，是台灣第一家推出抗PM2.5日本奈米級紗網的業者，深獲建築業及民眾居家熱烈採用，但他在百忙之中，積極展開行善志業，將起家厝興建勝群生活館，也可多元運用為美術館及藝文功能，興建過程卻意外有一隻母雞出現工地，眾人紛讚天賜良「雞」。

「金雞母又下蛋了！」陳武華說，不知這隻雞從何而來，特別詢問左鄰右舍是否有人飼養，在工地自在的走走跳跳，還在砂堆下蛋，擔心雞的安全，帶來家代養，一早在空中花園「我一步牠跟著一步」，很有默契，又發現常在樹蔭底下蛋

，直呼好神奇。

自從這隻雞出現在藝術結合行善的勝群生活館新建工程，生活也帶來很多樂趣，回到家裡後，陳武華每天都要花半小時清理這隻雞拉的「黃金」，有次還因來不及餵食，找不到「

武武」，往下一看，牠竟然從樓上飛到一樓覓食，讓大家嘖嘖稱奇。

勝群金屬董事長陳武華與動物很有緣，他憶及多年前，有次頂樓神明廳飛來一隻老鷹，棲 息在關聖帝君的頭上，打開門讓老鷹飛出後，卻看到一旁的佛經鼓起，好奇翻開佛經，一隻麻雀頓時飛出，猜想可能是老鷹追食麻雀，這本佛經救了麻雀一命。

(中時 )