律師說法》白色巨塔內鬥 男醫暗指女醫「靠陪睡」結局是…

示意圖。(達志影像)

友善列印
中時電子報
文／天秤座法律網、編輯／

一名擁有逆天長腿的吳姓女醫師，因為搶開刀房與同事洪姓男醫師結怨，洪男在休息室暗指吳女「脫光衣服找人睡」，又發文影射吳女靠陪睡獲得工作，吳女憤而提告，法官依誹謗罪判處洪男拘役得易科罰金。

●法律評析

刑法所規定的誹謗罪是對於虛構之事實傳遞或散播，且足以貶低他人社會名譽者處罰之，再者雖然能證明傳播之事為真，但涉及私德與公共利益無關，仍須處罰。重點在於，所評論之事實為真實但涉及私德仍符合誹謗罪之要件，所以並非轉述事實就可以免罰。法律規定誹謗罪的免責要件須是評論者並非出於貶損他人社會名譽之目的，法律上稱之為「善意」且對於可受公評之事發適當表評論才不處罰，誹謗罪與免責事由之立法目的在於權衡言論自由、個名譽及隱私。

公立醫院醫師職位是可受公評之事？為保護言論自由，所謂可受公評之事解釋上不宜過於限縮，縱算僅部份的群體權利受到侵害仍得對該事件發表意見，例如：公職有內定的狀況，而使其他人員受到不公平的待遇，就屬於可受公評之事，所以公立醫院醫生的職位當然屬於可受公評之事。而「適當評論」一般而言，只要評論內容中肯不偏激，就不會逾越法律所容許的界線。

法官的認定：

本案洪男雖然是對於公立醫院醫生職發表評論，但以「我們又不像女人有男人靠」「脫光衣服找人睡，人家也不見得願意給我們睡」等語，又在臉書上發文：「是長腿妹妹，像我們這種，就算脫光衣服也沒人理」暗指吳女靠陪睡獲得職位，就算邱男辯稱吳女靠陪睡而獲得特殊待遇是事實，也屬於私德議題，與公共利益無關，且洪男在休息室及臉書上的言論也明確指出吳女的工作升遷是靠他人的特別關照或藉由發生性關係而取得的機會，主觀上已有貶損他人名譽之目的，洪男的言論並非中肯，逾越法律所容許的評論範圍，成立誹謗罪。

律師點評：

法官在判決書提到，涉及「性」或「交誼」都是私領域，與公眾利益無關，就算洪男能證明是事實，也應該處罰。但其實洪男的本意並非單純講述私領域之事，也包含「靠關係取得職位」，即與公眾利益有關，非單純私德，法官見解未必全然正確，例如總統表姐接任台灣金聯董事長惹來民眾非議，也是針對「靠關係」一事評論，非私德範疇。

(中時電子報)

本文轉載自天秤座法律網
影》「心疼林小弟」21善心人士義… 影》美魔女搓雪乳拉丁字褲賣這個…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。