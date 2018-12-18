《時來運轉》詹皇踢館勇士 2018聖誕大戰換新菜

湖人隊詹姆斯(右)在場邊鼓舞隊友。（美聯社資料照）

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中時電子報
、林博泰／台灣運彩總經理
詹皇踢館勇士，2018聖誕大戰換新菜。
台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(陳威成攝)

一年一度的NBA聖誕大戰即將來臨，詹皇(LeBron James)連續四年對決勇士，這回誰能帶走勝利，比賽可說是精彩萬分，運彩也提供投注，大家可以來猜一猜。

NBA例行賽最受到矚目的對戰戲碼就是聖誕大戰，毎年NBA都會安排最精彩與最具話題的5場比賽在聖誕節當天舉行，而且比賽時間都會錯開，可以讓喜歡NBA的朋友們一場接著一場好好欣賞，而且當中通常都會有一場是上一球季冠軍戰的對戰組合。

NBA耶誕大戰。(台灣運彩提供)

本季比較特別，因為上季冠軍戰騎士的主將詹皇轉戰湖人，湖人的比賽精彩度大增，NBA因此捨騎士就湖人，本季聖誕大戰安排的重頭戲組合為湖人對戰勇士，台北時間12/25 (二)09:00正式開打，其它還有4場分別為01:00的公鹿Vs.尼克、04:00的雷霆Vs.火箭、06:30的76人Vs.塞爾提克及11:30的拓荒者Vs.爵士，大家可要好好把握觀賽及投注的機會。

NBA耶誕大戰對戰組合。(台灣運彩提供)

NBA2015-2017詹皇對勇士得分情形。(台灣運彩提供)

詹皇前三年帶領騎士對戰勇士戰績1勝2敗，這次帶領紫金大軍湖人到勇士主場踢館，能否為球隊取得勝利？絕對是喜歡籃球的球迷與彩迷關注的焦點。台灣運彩也會就5場賽事擇優提供單場及場中投注，讓分、不讓分、大小以及勝分差等，超過10種的玩法，另外也特別就詹皇的得分大小提供特別項目投注，大家觀看精彩刺激比賽與支持喜歡球隊及球員的同時，也不妨「買運彩 看比賽 更精彩」。

(中時電子報)

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