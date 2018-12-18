腰痠背痛out 上班也可以很「鬆」快

2018年12月18日 09:00 中時電子報 綜合報導

上班久坐看電腦，下班低頭滑手機，是否經常感受到肩頸痠痛的警訊? 冬天到了復健科看診人數大排長龍，三十幾歲青壯年更是大有人在，幸好，肩頸痠痛的問題有解了! 由國內熱敷領導品牌「三樂事」推出的頸肩柔毛熱敷墊，能幫助你舒壓熱敷一次到位! 擁有美國專利的「發熱線自動溫控技術」，針對痠痛的部位進行「持續性的熱敷」，除了促進局部血液循環，更能減緩肌肉僵硬不適的問題，讓你一整天上班都有好心情。

許多上班族，整天久坐姿勢不良，這很可能導致脊椎側彎，影響到體態，或是造成肩頸痠痛、坐骨神經麻痺問題；另一方面，建議大家做好保暖工作，尤其進入冬季環境溫度突然降低，周邊血管收縮，使血壓上升心臟負荷增加，心血管疾病容易找上門，因此要特別注意肩頸的保暖。

藥師游芝欣建議除了平常要注意自己的坐姿以外，如果在家裡或辦公室久坐超過兩小時以上，可以起身活動一下筋骨，做一些簡單的伸展動作，緩解肌肉僵硬的問題。一般在家中常見的熱敷用具，例如:熱毛巾、熱水袋，或具有恆溫功能的熱敷墊，也建議可居家熱敷大約20分鐘左右，能有效舒緩僵硬痠痛；如果女性生理期來，還可以熱敷在腹部，緩解悶痛不適的問題。

由三樂事推出的柔毛熱敷墊，具有多項創新技術，業者林靖竺襄理表示三樂事熱敷墊採用的是美國專利「智慧控溫發熱線」，因此熱敷過程中不會有溫度忽高忽低的問題；此外，柔毛墊也選用歐盟認證的親膚布料，再加上創新性的可水洗技術，熱敷墊弄髒了丟洗衣機清洗也沒問題，大大提升了使用上的安全及舒適性。三樂事的熱敷墊也獲得衛福部一級醫療認證許可，並提供兩年安心保固，讓消費者居家熱敷時既舒壓又享受。

市面上熱敷產品琳瑯滿目，產品大不同，熱敷需求也有所不同，除了選擇具有國家認證的產品外，也要視部位選用符合個人需求之熱敷產品，最要緊的就是控制使用時間，以避免產生熱傷害的問題，才能事半功倍!

(中時電子報)