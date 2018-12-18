腰痠背痛out 上班也可以很「鬆」快

三樂事熱敷墊
友善列印
中時電子報
綜合報導

上班久坐看電腦，下班低頭滑手機，是否經常感受到肩頸痠痛的警訊? 冬天到了復健科看診人數大排長龍，三十幾歲青壯年更是大有人在，幸好，肩頸痠痛的問題有解了! 由國內熱敷領導品牌「三樂事」推出的頸肩柔毛熱敷墊，能幫助你舒壓熱敷一次到位! 擁有美國專利的「發熱線自動溫控技術」，針對痠痛的部位進行「持續性的熱敷」，除了促進局部血液循環，更能減緩肌肉僵硬不適的問題，讓你一整天上班都有好心情。

許多上班族，整天久坐姿勢不良，這很可能導致脊椎側彎，影響到體態，或是造成肩頸痠痛、坐骨神經麻痺問題；另一方面，建議大家做好保暖工作，尤其進入冬季環境溫度突然降低，周邊血管收縮，使血壓上升心臟負荷增加，心血管疾病容易找上門，因此要特別注意肩頸的保暖。

藥師游芝欣建議除了平常要注意自己的坐姿以外，如果在家裡或辦公室久坐超過兩小時以上，可以起身活動一下筋骨，做一些簡單的伸展動作，緩解肌肉僵硬的問題。一般在家中常見的熱敷用具，例如:熱毛巾、熱水袋，或具有恆溫功能的熱敷墊，也建議可居家熱敷大約20分鐘左右，能有效舒緩僵硬痠痛；如果女性生理期來，還可以熱敷在腹部，緩解悶痛不適的問題。

由三樂事推出的柔毛熱敷墊，具有多項創新技術，業者林靖竺襄理表示三樂事熱敷墊採用的是美國專利「智慧控溫發熱線」，因此熱敷過程中不會有溫度忽高忽低的問題；此外，柔毛墊也選用歐盟認證的親膚布料，再加上創新性的可水洗技術，熱敷墊弄髒了丟洗衣機清洗也沒問題，大大提升了使用上的安全及舒適性。三樂事的熱敷墊也獲得衛福部一級醫療認證許可，並提供兩年安心保固，讓消費者居家熱敷時既舒壓又享受。

市面上熱敷產品琳瑯滿目，產品大不同，熱敷需求也有所不同，除了選擇具有國家認證的產品外，也要視部位選用符合個人需求之熱敷產品，最要緊的就是控制使用時間，以避免產生熱傷害的問題，才能事半功倍!

(中時電子報)

sunlus三樂事暖暖頸肩雙用熱敷柔毛墊商品資訊

發善心蓋起家厝 天賜良「雞」好… 失眠救星！秘訣就在「衣櫃裡」讓…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。