看了楊翠嘴臉 他感慨：東廠根本沒消滅 還變本加厲

促轉會代理主委楊翠17日在公布半年任務進度報告，建議國幣改版以除掉威權象徵。（陳怡誠攝)

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中時電子報
/綜合報導
促進轉型正義委員會代理主委楊翠（左2）17日與委員尤伯祥（右2）、彭仁郁（右）、葉虹靈（左），舉行半年任務進度報告記者會。(中央社)

促進轉型正義委員會代主委楊翠17日公布半年任務進度報告，她提出中正紀念堂轉型原則、建置轉型正義「加害者資料庫」及國幣改版以除掉威權象徵。楊翠更強調：「新台幣改版是日常性，如果為了夾娃娃機都有鑄幣的正當性，轉型正義為什麼不行！」對此，「宅神」朱學恒感慨表示，「看完楊翠的嘴臉，然後你就明白了，東廠根本沒有消滅」，而且「東廠變本加厲」。

朱學恒在臉書表示，央行之前已經講過改版要花五百億，促轉會硬是要發文再問到底要花多少錢，是覺得民進黨敗選會打折嗎？還是覺得自己變成東廠很威風呢？

朱學恒指出，民進黨敗選後，除了不停崩潰內鬥之外，還照樣放縱楊翠這種不把人民納稅錢當一回事的官僚率獸食人？這裡拆銅像，那裏拆大樓，這邊改鈔票，那邊改硬幣？浪費的成本是國家出，消耗的時間是民眾給，這樣叫做反省，這樣叫做爭取民眾信任？朱學恒直呼：「真噁心、噁心、噁心」，宣洩心中不滿。

網友留言呼應：「2020再滅一次東廠，斬草除根」、「搞個黑機關來進行清算鬥爭，非常噁心」、「只會鬼扯，拿著正義旗幟在亂搞」、「東廠好大的官威呀！管央行也管國防部就是不管民意」、「民進黨根本沒從敗選中學到教訓，2020快點來」。

(中時電子報)

文章來源：朱學恒臉書

沒有正當性的促轉會 沒資格清算…

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