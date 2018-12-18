3萬人賽進8強 MAGMA台灣仔日本發威

2018年12月18日 03:45 時報周刊 溫博鈞

陳羿仁(左)與宋聖揚闖出新人一片天。（EXPG STUDIO提供）

培育出「EXILE」（放浪兄弟），「三代目J SOUL BROTHERS」及「GENERATIONS」（放浪新世代）的經紀公司「LDH」，除了線上藝人表現傑出之外，其設立的舞蹈歌唱培訓學校「EXPG STUDIO」更注力於培育新人，台北校學員中由５名舞者及兩名主唱所組成的唱跳團體「MAGMA」近來受到矚目。

該團主唱、23歲的宋聖揚與18歲的陳羿仁日前赴日本參加歌唱選拔大賽 (VOCAL BATTLE AUDITION 5)，在3萬名參賽者中脫穎而出，進入最終決選創下最後８強的好成績，也多次參與EXILE、三代目JSB的舞者表演，在巡迴演唱會與藝人一同演出，表現優異讓日本本家刮目相看。

MAGMA從2016年8月開始展開活動，平時於台北商圈舉辦快閃演出，逐漸累積豐富演出經驗，並積極參與各大街舞比賽與表演，多次留下好成績。最近他們在FB上貼出大玩與學員夥伴「抖音（TikTok）」的模樣，一展深厚舞功又玩得瘋狂逗趣。

陳羿仁與宋聖揚表示：「MAGMA意味著我們能像火山即將爆發般的動力向前推進，在街頭表演是我們的原點，我們不會忘記這跟大家緊密交流的初衷，願今後能在日本的舞台上呈現精彩的表演給大家。」

(時報周刊)