3萬人賽進8強 MAGMA台灣仔日本發威

「MAGMA」出身自日本唱跳團體龍頭「放浪一族」經紀公司設立的培育學校。（EXPG STUDIO提供）

友善列印
時報周刊
溫博鈞
陳羿仁(左)與宋聖揚闖出新人一片天。（EXPG STUDIO提供）

培育出「EXILE」（放浪兄弟），「三代目J SOUL BROTHERS」及「GENERATIONS」（放浪新世代）的經紀公司「LDH」，除了線上藝人表現傑出之外，其設立的舞蹈歌唱培訓學校「EXPG STUDIO」更注力於培育新人，台北校學員中由５名舞者及兩名主唱所組成的唱跳團體「MAGMA」近來受到矚目。

該團主唱、23歲的宋聖揚與18歲的陳羿仁日前赴日本參加歌唱選拔大賽 (VOCAL BATTLE AUDITION 5)，在3萬名參賽者中脫穎而出，進入最終決選創下最後８強的好成績，也多次參與EXILE、三代目JSB的舞者表演，在巡迴演唱會與藝人一同演出，表現優異讓日本本家刮目相看。

MAGMA從2016年8月開始展開活動，平時於台北商圈舉辦快閃演出，逐漸累積豐富演出經驗，並積極參與各大街舞比賽與表演，多次留下好成績。最近他們在FB上貼出大玩與學員夥伴「抖音（TikTok）」的模樣，一展深厚舞功又玩得瘋狂逗趣。

陳羿仁與宋聖揚表示：「MAGMA意味著我們能像火山即將爆發般的動力向前推進，在街頭表演是我們的原點，我們不會忘記這跟大家緊密交流的初衷，願今後能在日本的舞台上呈現精彩的表演給大家。」

(時報周刊)

楊冪短裙秀鉛筆腿美翻！簽完名暖…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。