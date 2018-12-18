國泰港龍航空官網獨享「心動價」倫敦來回機票大優惠

橫跨泰唔士河的倫敦塔橋。圖：國泰提供

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國泰航空/國泰港龍航空2018年第3波官網獨享「心動價」活動自2018年12月11日起至28日，每周二至周五於國泰航空官網及行動應用程式(CX Mobile APP)限時開賣4天，本周倫敦來回機票 含稅只要20,600元起，共有十個熱門航線心動價。

第二週「心動價」購票期間：2018年12月18日至21日，出發期間：2018年12月21日至28日、2019年1月1日至31日、2月10日至27日、3月3日至23日。

優惠航點及含稅票價：

台北/台中/高雄-香港來回經濟客艙新台幣5,750元起；台北/台中/高雄-倫敦來回經濟客艙新台幣20,600元起；台北-名古屋來回經濟客艙新台幣9,600元起；台北/台中/高雄-阿姆斯特丹來回經濟客艙新台幣19,450元起； 台北/台中/高雄-舊金山來回經濟客艙新台幣16,250元起；台北/台中/高雄-蘇黎世來回經濟客艙新台幣26,050元起； 台北/台中/高雄-華盛頓來回經濟客艙新台幣22,250元起；台北/台中/高雄-米蘭來回經濟客艙新台幣27,950元起；台北/台中/高雄-北京來回經濟客艙新台幣8,300元起；台北/台中/高雄-孟買來回經濟客艙新台幣20,000元起。

購票額外享優惠：於活動期間預訂心動價機票，享海外網路分享器租用7折優惠，限量300組，先到先得！

以上票價皆包含稅項及營運附加費，相關活動詳情及各項細則及條款，請瀏覽國泰航空/國泰港龍航空網站www.cathaypacific.com.tw

(工商 )

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