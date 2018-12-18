明年六月起香草航空航線及航班將移轉至樂桃航空，整合期間部分航線暫停近月

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全日空（ANA）旗下的兩家低成本航空，樂桃航空（Peach Aviation）與香草航空（Vanilla Air）已著手進行整合，昨（17）日公佈自6月起，香草航空原有航班將陸續整併至樂桃航空，日後將以樂桃航空名稱進行統合營運，整合期間部分航線會暫停近月。香草目前經營台日5條航線每日共7班。

香草航空相關營運，將至2019年10月26日止。該公司夏季航班期間（2019年3月31日~10月26日），航線及航班將階段性進行縮減，樂桃航空將階段性陸續整合由香草航空移轉入的航線及航班。

香草的台北（桃園）-大阪（關西）每日1班將飛到明年5月7日止，6月29日起由樂桃接手；台北（桃園）-沖繩（那霸）每日1班飛到5月31日止，6月28日起樂桃接手；高雄-東京（成田）每日1班飛到9月30日止，10月27日起樂桃接手；台北（桃園）-東京（成田）每日3班飛到10月26日止，10月27日起樂桃接手；台北（桃園）-福岡每日1班飛到10月26日止，10月27日起樂桃接手。

香草還經營有多條日本國內航線，兩公司整合後將統一以樂桃航空名稱營運所有航班，兩公司整合後的飛航網絡將更加綿密，也將進一步提升樂桃航空在亞洲航空市場上的競爭力，持續提供訪日旅客的高度需求，為旅客帶來更多便捷的飛航新選擇。

此外，樂桃航空機隊預計在2020年後，總共將有50架客機投入載客營運，同時也展望邁入中航程低成本航空的領域，屆時將拓展更遼闊、更綿密的飛航版圖，並以成為亞洲低成本航空公司領導品牌為目標，繼續為台灣旅客提供優質的日式飛航服務。

香草航空昨日開始正式開賣2019年夏季航班機票，台北飛東京與大阪單程未稅1988元起，飛福岡1,598元起，飛沖繩1,678元起，高雄飛東京2,198元起。

(工商 )

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