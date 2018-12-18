影》被這份禮物打敗 戴資穎崩潰喊：天哪！

戴資穎球場上常常上演驚奇美技，場下許多反應也讓人看到球後可愛的一面。（資料照/Badminton Photo提供）

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中時電子報
／綜合報導

羽球世界球后戴資穎喜歡海綿寶寶、小小兵等黃色卡通人物，「穎迷粉（小戴粉絲名）」也常常發揮創意和勞作技巧製作相關卡片或小禮物送給小戴，這次小戴收到一個球迷自製扭蛋機，結果只扭出一顆，剩下的在她把扭蛋機倒過來檢查時上蓋掉落，多顆扭蛋掉滿地，讓球后驚慌失措，直呼：「天哪！」

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戴資穎常透過社群網站分享球迷送給她的用心製作的卡片或禮物，這台小小兵扭蛋機就出現在小戴Instagram的限時動態，只見小戴放進代幣、轉動，還一面自言自語：「超可愛的欸，看起來好小！呃，轉錯邊了，是轉哪一邊啊？天哪天哪，是不是壞了呀，唉呦喂呀！」

就在戴資穎驚呼的同時，一顆扭蛋掉在洞口，小戴檢視一下，發現是小小兵扭蛋，表示稍後要來組裝，接著準備紐第二顆，當小戴自信滿滿地說終於知道怎麼轉了，只見扭蛋機還是傲驕地不讓她轉出扭蛋，小戴邊繼續轉、邊說：「剛才那一個還沒轉出來，我就覺得我已經快把它(扭蛋機)轉壞了，它(扭蛋)到底要不要出來？到底是轉哪一邊？要壞了啦！我的天哪！」

扭蛋不出來，戴資穎打算檢查哪裡出問題，翻動扭蛋機時，上方的蓋子突然掉下，裡面的扭蛋散落一地，小戴無辜喊著：「我的天哪！就在我剛剛突然倒下來看看發生什麼事的時候，(扭蛋)全部都跑掉啦！啊！天哪！」純真反應讓人見到是世界球后可愛的一面。

(中時電子報)

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