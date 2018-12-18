3友善多元社群資源箱！助「視障」、「聽障」、「兒少」

2018年12月18日 04:04 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

多一點巧思，讓社會更友善！國立台灣文學館為文化部指定聽障示範館，多年來對推動友善文化平權不遺餘力。除了委託台灣文學創作者協會製作友善多元社群資源箱，為呼應聯合國身心障礙者權利公約（CRPD）的理念：Nothing About Us, Without Us.(沒有我們的參與，不要為我們做決定)，更廣邀「視障」、「聽障」與「兒少」三大族群參與資源箱開發計畫。此外，並拍攝「友善平權主題微電影」。

台文館蕭淑貞副館長表示：資源箱以2019年最新課綱為設計標準，規劃「五感體驗教案」以及教具。之後，將陸續進行校園推廣活動，並能以簡易方式透過網路申請資源箱教具，期盼以文學為多元族群發聲。12月17日資源箱在齊東詩舍舉辦發表會，

視障資源箱的「台灣文學氣味地圖」以台灣本土植物香氣為主要蒐集對象，藉由擴香、聞香道具，讓課堂上的氣味活絡起來；並以作家李欣倫的〈城〉為題，讓視障或一般學生能藉著觸摸中藥材或香氣植物，來產生「嗅覺」與「觸覺」的連結，進而更了解文本之美。另外還有作家鄭宗弦的少年小說以及張英珉的繪本改編而成的教案，體現視障族群「空間表徵」與盲人戲劇的可能性。

聽障資源箱部分，邀請中華民國聾人協會參與開發：以山城九份為主題，製作國內僅見之手語文學導覽影片。收錄林煥彰、蔣勳等名家書寫九份的作品，配合民視製播「飛閱文學地景」空拍影片，及台文館數位博物館影像，透過VR裝置帶領使用者彷彿飛入詩人的心靈之中及認識台文館。

第三款兒少資源箱，則由專營兒童文學與少年小說出版的四也出版公司企劃：以台灣文學史中重要作家「林海音」之生平與作品為基礎，結合紙芝居、皮影戲、記憶呈展箱以及氣味蠟筆等多元教學道具，讓孩子們親炙台灣文學重量級作家作品。更以國教署課綱概念設計系列教案，讓孩子透過戲劇、策展、收集資訊等豐富課程，進一步感受台灣文學的溫暖能量。

(中時電子報)