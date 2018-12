3友善多元社群資源箱！助「視障」、「聽障」、「兒少」

2018年12月18日 04:04 中時電子報 林宜靜 /整理報導 /整理報導

多一點巧思,讓社會更友善!國立台灣文學館為文化部指定聽障示範館,多年來對推動友善文化平權不遺餘力。除了委託台灣文學創作者協會製作友善多元社群資源箱,為呼應聯合國身心障礙者權利公約(CRPD)的理念:Nothing About Us, Without Us.(沒有我們的參與,不要為我們做決定),更廣邀「視障」、「聽障」與「兒少」三大族群參與資源箱開發計畫。此外,並拍攝「友善平權主題微電影」。

台文館蕭淑貞副館長表示:資源箱以2019年最新課綱為設計標準,規劃「五感體驗教案」以及教具。之後,將陸續進行校園推廣活動,並能以簡易方式透過網路申請資源箱教具,期盼以文學為多元族群發聲。12月17日資源箱在齊東詩舍舉辦發表會,

視障資源箱的「台灣文學氣味地圖」以台灣本土植物香氣為主要蒐集對象,藉由擴香、聞香道具,讓課堂上的氣味活絡起來;並以作家李欣倫的〈城〉為題,讓視障或一般學生能藉著觸摸中藥材或香氣植物,來產生「嗅覺」與「觸覺」的連結,進而更了解文本之美。另外還有作家鄭宗弦的少年小說以及張英珉的繪本改編而成的教案,體現視障族群「空間表徵」與盲人戲劇的可能性。

聽障資源箱部分,邀請中華民國聾人協會參與開發:以山城九份為主題,製作國內僅見之手語文學導覽影片。收錄林煥彰、蔣勳等名家書寫九份的作品,配合民視製播「飛閱文學地景」空拍影片,及台文館數位博物館影像,透過VR裝置帶領使用者彷彿飛入詩人的心靈之中及認識台文館。

第三款兒少資源箱,則由專營兒童文學與少年小說出版的四也出版公司企劃:以台灣文學史中重要作家「林海音」之生平與作品為基礎,結合紙芝居、皮影戲、記憶呈展箱以及氣味蠟筆等多元教學道具,讓孩子們親炙台灣文學重量級作家作品。更以國教署課綱概念設計系列教案,讓孩子透過戲劇、策展、收集資訊等豐富課程,進一步感受台灣文學的溫暖能量。

