12月18日三大報頭條要聞

2018年12月18日 07:00 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

●台北大巨蛋停工近4年懸而未決，被外界戲稱是「大爛蛋」，市長柯文哲趁著「蔡柯會」，將燙手山芋丟向文化部，揚言將全程開放與文化部的會議「看是誰卡誰」，文化部長鄭麗君17日要求北市府先表態「大巨蛋是否續建」，柯文哲聽聞旋即正式表態，「不拆就是要蓋」，向中央開戰意味濃厚。

●促轉會委員尤伯祥昨表示，依據《促轉條例》第5條明確規範，公共場所的威權象徵應予移除，國防部身為行政機關應該尊重法律，以軍隊來說，移除兩蔣銅像或其他威權象徵，是軍隊國家化最重要，也是最後的一個里程碑；促轉會亦要求三軍儀隊撤出中正紀念堂。

●南投地院日前裁定，男大生於9月間於PTT宣稱在日本關西機場第一航廈搭車離開為「造謠」，但裁定免罰。外長吳釗燮昨在立院表示，外交部對此判決感到遺憾，難以接受，將尋求後續救濟，避免相同狀況再次發生。

●外交部日前發文建議民間團體參與國際組織時避免使用「中華台北」。外交部長吳釗燮昨在立院強調，我國國名就是「中華民國」，參與國際活動當然以國名為主，若需要彈性，可以用「中華民國台灣」或「台灣」，避免矮化。

◎旺報

●全球正在掀起新一輪圍剿華為的動作，由美國主導結盟西方國家組成統一陣線，全力防堵華為5G技術的入侵。面對這股圍堵浪潮，華為步步為營，進行突圍。最近華為再攻下一城，取得葡萄牙的5G合約。到目前為止，華為已在全球包括歐洲、亞洲與中東等地贏得23家電信商的合約，進一步鞏固華為在全球電信通訊設備商的龍頭地位。

●台北上海「雙城論壇」20日將登場，上海市政府17日舉辦媒體吹風會，說明此次論壇雙方將簽署青少年運動員培養合作等3項備忘錄。率團來台的上海市常務副市長周波表示，此行期待在「循環經濟」主題下借鏡台北市垃圾分類、處置與舊城改造保護等制度經驗，且由於自身職權分管經濟，許多台灣大企業總公司都在台北，期待在科技創新、產業發展等面向與更多業界交流。

●近年來台灣學生報考大陸藝術類大學人數增加，報考者除上繳學科考試成績，還要親赴陸校跟大陸本地生一起參加藝考（即術科考試）；一位錄取今年北京電影學院廣播電視編導的台生表示，大陸藝考筆試範圍很廣，從知識面到技術層面都考，今年還考了抖音和「吃雞」（一款《絕地求生》槍戰射擊網路遊戲），面試則是天馬行空隨意聊，最好的準備辦法就是平常多注意生活。

●鑑於明年大陸經濟下行壓力仍大，大陸國家發改委表示，明年要實施更大力度減稅降費的措施。多位財稅專家預估明年減稅降費規模有望達1.5兆元（人民幣，下同），同時，也有望加大地方發債額度促進基礎建設「補短版」，將成為明年積極財政政策兩大核心重點。

●大陸百年中藥老字號「北京同仁堂」驚爆子公司委託的蜂蜜生產商竟涉嫌回收過期蜂蜜再重新賣給消費者的「蜂蜜門」醜聞，據估計，該受託生產業者最近2年加工產量超過2000噸，恐怕都已流入市面販售。雖然同仁堂緊急回收並封存所涉產品，並承認生產過程中存在監管不力和失察的責任，但此這次事件已讓同仁堂的形象再次蒙上陰影，也重創同仁堂集團三家上市公司股價。

◎工商時報

●裕隆汽車透過子公司納智捷汽車公司，斥資71.37億元，向華創車電公司購入包括兩款車型、全新共用底盤（平台）與高性能共用引擎，新車預計明、後兩年陸續於兩岸市場問世，對外宣示「後嚴凱泰時代」的裕隆持續發展自有汽車品牌的堅定立場。

●國際清算銀行（BIS）發布最新季度評估報告警示，全球央行推動的貨幣政策正常化已為股市帶來沉重下壓，全球股市後市持續看空，未來幾個月還有得跌。

●只要新創就可以無限上綱？金管會主委顧立雄17日罕見說重話，強調金管會講的是負責任的創新，「這我已經講過很多次了，不能掛個新創兩個字，就要無條件、一味的支持」。顧立雄昨天是在立法院做出上述表示，他也證實，曾經是台灣之光，還到金管會演講創業之路的櫻桃支付（Cherry Pay），其實已觸犯銀行法。

●兩大利空夾擊下，金管會主委顧立雄17日修正「台股萬點是常態」的說法。在立委曾銘宗質詢下，顧立雄表示，受全球經濟放緩、美中貿易戰不確定性夾擊，投資人預期高峰不再見，「萬點在台股來看，修正為不是常態」。

(中時電子報)