《時來運轉》單場暨場中投注 世俱盃冠軍本周揭曉

2018年12月18日 07:22 中時電子報 盧品青

台灣運彩單場暨場中投注場次預告(12月18日~12月25日)

1.「美國職籃」：提供7場單場或場中投注。

曼斐斯灰熊目前在西區與沙加緬度國王、波特蘭拓荒者戰績並列，本週將有三場硬仗分別遭遇金州勇士(12/18)、波特蘭拓荒者(12/20)以及洛杉磯湖人(12/24)，目前戰績2連敗的灰熊，能否衝出集團搶佔前茅，台灣運彩提供單場投注一同關注。

2.「足球」：提供23場單場或場中投注。

‧世俱盃本週進入爭冠好戲，12/19(三)主辦國阿拉伯聯合大公國的阿爾艾因及南美洲的河床、12/20(四)歐洲的皇家馬德里對亞洲的鹿島鹿角將進行單淘汰賽，最終誰將晉級冠亞軍賽、誰又落入第三名之爭都將揭曉。12/22(六)準決賽、12/23(日)決賽台灣運彩也將在對戰名單確認後提供單場投注。

‧12/24(一)凌晨英超排名第三的托特納姆熱刺將對上老八艾佛頓。近期3連勝的熱刺為保爭冠希望，對上最近四連不勝、戰績從第六落至第八的艾佛頓勢必會採取積極應戰面對，台灣運彩提供單場及場中投注，同時為當天的平安夜賽事揭開序幕。

3.「國家冰球」：提供6場單場投注。

12/21(五)兩支西部聯會強隊碰頭，目前首位的溫尼伯噴射機將對上第五的聖荷西鯊魚，最近噴射機10場賽事9勝1負、鯊魚則是6勝3負1和，看似勝場落居下風鯊魚本週能否發揮主場優勢、拿下勝利，台灣運彩提供單場投注。

(中時電子報)