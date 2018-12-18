廚餘也能發電！中市未來將施行生熟廚餘分類回收

2018年12月18日 08:45 中時 盧金足

廚餘何處去？是很多家庭處理廚餘的困擾！台中市環保局提醒，只要把握生、熟廚餘分類原則就可以輕鬆做分類，其中，適合發電的生廚餘特性需富有水分且質地柔軟可切碎，例如葉菜、瓜果、果皮、茶葉渣、咖啡渣等，促使民眾家戶落實生廚餘回收，提升台中市廚餘資源再利用，進而邁向循環經濟、低碳永續台中。

很多市民居住的社區大樓設有廚餘桶，或住家附近有人提供收廚餘的回收桶，但如果周遭沒有回收廚餘的地方，您是否常為處理水槽內滿滿的廢棄蔬果皮感到煩惱？面對每日產生的生廚餘只能往垃圾桶丟掉而感到可惜？

這些困擾台中市環保局有解套，只要把握幾項生、熟廚餘分類原則就可以輕鬆做分類，熟廚餘適合給豬隻食用，另外，加熱加工過的食品也歸屬為熟廚餘，例如剩餘飯菜、麵包、蜜餞、豆製品等等。

環保局提醒，適合發電的生廚餘特性需富有水分且質地柔軟可切碎，例如葉菜、瓜果、果皮、茶葉渣、咖啡渣等，較堅硬的大型水果籽、水果殼、蛋殼、殘餘骨頭、蝦蟹貝殼類都不適合發電，把握這些原則，在家輕鬆做分類。

為了要讓民眾能了解生廚餘分類及發電原理，環保局已經透過辦理多元活動及各式媒體文宣宣傳，希望促使民眾家戶落實生廚餘回收，提升台中市廚餘資源再利用，進而邁向循環經濟、低碳永續台中。

(中時 )