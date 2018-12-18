MLB》財帛動人心 紅襪奪冠功臣叛逃

前紅襪後援投手喬凱利加盟道奇。（美聯社資料照）

友善列印
中時電子報

幫助紅襪擊敗道奇的重要功臣喬凱利(Joe Kelly)居然「叛逃」至敵營，雖然他取得自由球員身分，但是他偏偏要跑去跟道奇簽約，太不給老東家面子了。喬凱利事後說明，這是因為道奇給了他一個「無法拒絕的出價」(電影教父的台詞)。

常言道「每個人都有價錢」，喬凱利的價錢就是3年2500萬美元。身為牛棚投手，喬凱利在世界大賽5戰零失分、6局飆出10K，他關門戰8局下三振馬恰多(Manny Machado)之後的那記粗話「他X的爽！」也成為經典鏡頭。

這麼精采的表現，紅襪卻不願意給喬凱利他想要的3年合約，其實紅襪給他的錢已經不少了，今年年薪382萬美元。然而「無法拒絕的出價」改變了一切，喬凱利說：「這是一支願意給我2500萬美元的球隊，我當然為他們效力。」喬凱利出生於安納罕，就在洛杉磯道奇的隔壁，可說是衣錦還鄉了。

喬凱利的絕招有兩個，平均時速98英里的四縫線，以及右投手之中轉速最快的曲球(每分鐘3100轉)。話雖如此，喬凱利在例行賽的自責分率4.39只能說差強人意，因此也有人認為這是道奇的一次豪賭。

(中時電子報)

《時來運轉》單場暨場中投注 世… MLB》洋基罕見人情味 沙胖驚喜領…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。