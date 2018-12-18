MLB》財帛動人心 紅襪奪冠功臣叛逃

2018年12月18日 08:04 中時電子報 盧品青

幫助紅襪擊敗道奇的重要功臣喬凱利(Joe Kelly)居然「叛逃」至敵營，雖然他取得自由球員身分，但是他偏偏要跑去跟道奇簽約，太不給老東家面子了。喬凱利事後說明，這是因為道奇給了他一個「無法拒絕的出價」(電影教父的台詞)。

常言道「每個人都有價錢」，喬凱利的價錢就是3年2500萬美元。身為牛棚投手，喬凱利在世界大賽5戰零失分、6局飆出10K，他關門戰8局下三振馬恰多(Manny Machado)之後的那記粗話「他X的爽！」也成為經典鏡頭。

這麼精采的表現，紅襪卻不願意給喬凱利他想要的3年合約，其實紅襪給他的錢已經不少了，今年年薪382萬美元。然而「無法拒絕的出價」改變了一切，喬凱利說：「這是一支願意給我2500萬美元的球隊，我當然為他們效力。」喬凱利出生於安納罕，就在洛杉磯道奇的隔壁，可說是衣錦還鄉了。

喬凱利的絕招有兩個，平均時速98英里的四縫線，以及右投手之中轉速最快的曲球(每分鐘3100轉)。話雖如此，喬凱利在例行賽的自責分率4.39只能說差強人意，因此也有人認為這是道奇的一次豪賭。

(中時電子報)