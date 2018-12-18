2020國民黨若推他 蔡英文恐再度勝選！

2018年12月18日 08:03 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

2020總統大選，總統蔡英文是否再度參選尋求連任成為熱議話題。有網友問及，假設柯P沒出來選，沒跟藍綠合作，國民黨派朱立倫，柯粉會投給小英嗎？有許多網友仍堅定回「不要」，但也有人認為，若宋楚瑜又出來選，而國民黨推吳敦義，小英應該再度勝選。

後年的總統選舉，外界已開始猜測誰會出馬。國民黨部分，吳敦義、朱立倫都被點名。民進黨部分，除了蔡英文，賴清德也是熱門人選。柯文哲先前被問及是否參選2020，他直言「你們都不要吵我，明年6月再問我」。

網友df7326068在PTT發文問及，假設2020柯沒出來選，沒跟藍綠合作，國民黨KTM派出朱立倫，蔡英文爭取連任。經過這次選舉後，佩琪的廢文、柯蔡會柯表現的態度，「什麼樣的柯粉會投給蔡英文？」

然而，有許多網友堅定地回答「不會」，不過也有網友認為，「看剩下兩年 蔡英文表現 蔡柯關係」、「看這兩年民進黨和柯的關係啊」、「白癡都投朱 蔡爛成這樣 除非吳出來 不然蔡賴都會投朱」、「如果以柯的未來為考量 感性上不投 理性上要投」、「原本會因為柯支持蔡，但柯綠分手後要重新考慮人選了」、「我會啊，總統投小英，立委就不一定了」、「老k推吳就廢票，其他人就投藍」、「可能還是會 總要選個比較不爛的」、「如果宋又出來 KMT推吳 DPP推蔡 蔡應該又要上了」。

(中時電子報)