李四川三特質任高雄副市長 黃暐瀚：這就是韓國瑜聰明地方！

李四川將任高雄市副長，黃暐瀚表示這是韓國瑜聰明的地方。（本報資料照片）

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中時電子報
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準高雄市長韓國瑜選新北市副市長李四川任高雄副市長，雖說是看中李四川的專業。不過，資深媒體人黃暐瀚表示這是韓國瑜非常聰明的地方，因為國民黨主席吳敦義是提名他的人，前立法院長王金平是幫他贏的人，那他和新北市長朱立倫的關聯就是李四川，因此在接下來的國民黨總統初選中，韓國瑜將和這三人維持等距關係，不要讓外界認為他有支持某特定候選人的想像空間。

黃暐瀚於政論節目《雲端最前線》表示，國民黨最後會推出誰當總統候選人，這局不會這麼快有結果。國民黨黨內的三龍：朱立倫、王金平和吳敦義各顯神通的時間到了。其中朱立倫要等新北市長卸任後，才有更明顯的動作，他的動作有多少迴響將是重點。

黃暐瀚接著談到為什麼韓國瑜會選李四川當高雄市副市長，他先論起李四川的特質就是「忠誠、無害和好人緣」，在前總統馬英九任台北市長時，他是工務局局長；前台北縣長周錫瑋時期，周錫瑋向馬英九借將，任台北縣副縣長。

後來朱立倫任新北市長，李四川繼續留任副市長，陪著朱立倫至今，李四川的忠誠可外界皆知。而為何說李四川無害，因為李四川不會是接棒人，是永遠的幕僚，因此說他無害。而李四川在要離開新北市府接任行政院秘書長時，離別餐會綠營議員來得比藍營更多，由此可看出李四川的好人緣。

黃暐瀚指出韓國瑜聰明的地方在於，吳敦義是提名他的人，王金平是幫他贏的人，那朱立倫跟韓國瑜的關係因李四川出現了關聯。這就是韓國瑜聰明的地方，就是他和三方都等距離。李四川可以說是朱立倫的分身，但忠誠無害，又有好人緣。今天韓國瑜請李四川當副市長，雖說是看中他工程背景，但也有政治的考量，因為這樣他可和朱王吳三人等距關係，不會讓外界有過多想像空間覺得他有支持特定的人選。

(中時電子報)

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