烏來賄選案 區長周守信遭聲押禁見 代表主席10萬交保

2018年12月18日 08:34 中時 陳志賢

檢調偵辦新北市烏來區選舉賄選案，續有斬獲。台北地檢署繼上月偵辦烏來區民代表朱鴻益、吳真3人賄選案後，再獲檢舉指當選烏來區區長的周守信、區民代表林洋山、忠治里長落選人高建章3人涉嫌以每票5000票至1萬元代價買票，昨兵分10路搜索，約談周守信等30人，檢察官今凌晨訊後，以林洋山、周守信及楊姓樁腳3人違反選罷法罪嫌重大，有串滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。

另同案被告、現任烏來區民代表會主席簡建成以10萬元、忠治里里長落選人高建章3萬元、蔡姓、何姓、張姓、林姓、蔡姓及布落等6名樁腳，各以3萬元、5萬元、10萬元交保。

烏來區是新北市唯一原住民自治區，今年共有4人角逐區長寶座，區民代表有13人競爭7席，選情十分緊繃。其中涉賄遭聲押禁見的周守信為前官派的烏來區長，是首屆民選區長高富貫的親戚，在烏來區為知名的政治家族，今年周守信僅以1460票險勝對手19票。周守信在開票日當晚在臉書發表感言，「絕不會讓鄉親失望！」，沒想到因涉賄選遭聲押禁見，檢調這次查賄，造成烏來區長及代表會主席雙雙淪成被告，相當罕見。

北檢表示，本案是繼北檢上月26日查獲烏來區民代表朱鴻益、吳真，以及忠信里里長黃忠信3人，涉嫌以每票5000至1萬2000元代價買票案，該案創下北檢查賄紀錄以及今年9合1選舉涉賄案的最高賄選行情，之後第2起查獲的烏來選舉賄選案。其中吳真等6人已遭收押。

據調查，今年9合1選舉，新北市烏來區區長、區民代表選情十分緊繃。檢調接獲檢舉，指參選新北市烏來區長的周守信、區民代表的林洋山及忠治里里長的高建章3人，涉嫌在選舉期間，透過樁腳以每票5000至1萬元代價，向2、30位選民買票，事後，周、林2人順利當選，僅高落選。

台北地檢署檢察官郭耿誠昨早指揮新北市調查處70名調查官、新店警分局30名員警上山，兵分10路搜索，共約談周、林、高及6名樁腳、20名選民及證人6人共30人。據了解，有選民已坦承收錢，並繳回賄選不法所得。

由於涉案的被告、證人多達30人，北檢特別指派主任檢察官王鑫健及檢察官共7人親赴新北市調處、新店警分局進行初訊，其中周、林、高及樁腳、選民共24名被告，晚間移送北檢複訊。檢察官訊後，諭令周守信、林洋山3人聲押禁見，另8名被告獲3萬至10萬元不等金額交保。

(中時 )