美參眾院通過亞洲再保證法案 外交部：提升台美關係

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中時

美國參眾兩院日前通過「亞洲再保證倡議法案」（Asia Reassurance Initiative Act of 2018），外交部今表示，充分展現美國會兩院對進一步提升台美關係及區域和平穩定的跨黨派支持。

「亞洲再保證倡議法案」在美東時間本(107)年12月4日及12日分別經聯邦參、眾兩院一致表決通過，內容包括重申美國基於《台灣關係法》及「六項保證」對台灣的安全承諾，籲請川普總統定期對台軍售，並依據《台灣旅行法》鼓勵美國資深官員訪台，以及肯定美國與台灣等區域夥伴交往的價值。

外交部指出，該法案由聯邦參院外委會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner, R-CO）領銜提出，旨在制定美國在「印度洋 -太平洋」的長期戰略願景，並向區域盟邦及夥伴展現推動「自由開放之印太區域」的決心。

外交部強調，台灣與美國在區域具有共享價值與共同目標，樂願與美國及區域內理念相近國家攜手合作，共同促進印太區域的和平、穩定及繁榮。

外交部說，美國國會繼本年初通過《台灣旅行法》後，再度以一致同意的方式通過友我法案，充分展現美國會兩院對進一步提升台美關係及區域和平穩定的跨黨派支持。

外交部對美國國會以具體行動展現對我堅定支持，表示誠摯感謝，並將持續與相關行政部門保持密切聯繫，以深化台美在各領域的合作夥伴關係。

(中時 )

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