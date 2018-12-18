日籍老闆的台灣之愛！身心障礙者職場出頭天

2018年12月18日 08:46 中時 盧金足

阿修（右）感謝「日商美濃屋」董事長小森清孝，願意給他歷練機會，在這個友善職場裡，讓他很安心，努力專心工作。（盧金足攝）

「日商美濃屋」董事長小森清孝（右）表示，家族落腳台灣開設「美濃屋」近半世紀，是海外主要米果供貨基地，台灣的員工效率高，品質一流。（盧金足攝）

「阿里阿多！」來自日本的老闆小森清孝，四十多年前家族落腳台灣，開設「美濃屋」是海外主要米果供貨基地，愛台灣也給慢飛天使工作機會，進用身心障礙的員工「阿修」，雖然學得慢，但用心「惦惦做」打動日商老董的心，感謝找到打拚的好員工，他笑說「相信阿修，就像相信台灣」，效率高，品質一流。

小林清孝是「美濃屋」第二代接班，來台灣管理公司才12年，但學生時代，就常來台灣幫忙，對台灣有故鄉般的深厚情感，他說，台灣勞工素質高，製做產品品質佳，已成了美濃屋主要供貨廠。

台灣提供美濃屋茁壯養分，美濃屋認為，該對台灣社會盡一份企業責任，盡管美濃屋員工只有50餘人，未達進用身心障礙員工門檻，但只有有適合人才，不排斥像阿修肯做肯學習，是值得栽培的人，很樂意給他機會。

事實也證明，老董有識人之明，阿修確實是職場好幫手！阿修在庇護工場培訓10年，空有一手烘焙技藝，難以走入一般職場，經台中市勞工局爭取在日商美濃屋「職場體驗」，阿修就業潛力獲日商老董小森清孝「欽點」，主動提供試用機會，果然老董是識才伯樂，阿修主動積極「惦惦做」獲肯定，順利轉任正職，成為快樂職場人。

台中市政府勞工局長黃荷婷表示，為輔導身心障礙者就業，台中首創「營隊職場體驗」，透過實際的職場體驗與操作，加強身心障礙者對各職類的認知。今年，勞工局與烘培等18種業別的公司行號合作，共提供186人次身障者職場體驗，有人到洗滌廠實習，有人動手烘焙麵包，還有人客串一日店長賣生鮮，多元化的職場體驗，有助於適才適性投入職場外，也有人為自已爭取留用機會。

畢業於特教學校的阿修，10年前他的父母求助勞工局，經專案評估，認為阿修尚無法適應競爭性職場，決定安置他進入伊甸基金會附設的烘烘庇護工場，在沒有競爭的工場邊做邊學。

烘焙工場就服員張筑涵表示，阿修初進庇護工場時，工場安排他到工作流程較制式的烤焙部門，透過學成培養他的成就感，在工場長期訓練中，終能練就一手好功夫，無論烘焙品質與產能都有超標水準，在工場擔任小主管。

「阿修已經準備好了」，工場審核阿修可以進入職場，為他爭取與「日商美濃屋」合辦職場體驗，藉由相似的工作型態與環境，讓阿修及其它三名庇護員工到競爭職場「體驗」。

「日商美濃屋」董事長小森清孝看到阿修的就業潛力，屬意他至工場試作、訓練，試作期間，烘焙工場就服員張筑涵密集前往職場協助阿修，讓他適應新環境。

阿修感謝的說，美濃屋願意給他歷練機會，在這個友善職場裡，讓他很安心，努力專心工作，在心中默默許下願，一定要加倍努力，做出最高效能，回報董事長的知遇之恩。

(中時 )