活該單身！開BMW摳男帶相親女出遊 電影票只買1張

2018年12月18日 08:50 中時電子報 張國欽

中國浙江杭州1位女網友發文抱怨，她這個月15日與相親男子出遊，結果對方不但吃火鍋不願付費，連看電影也只買自己的1張票，氣的她怒罵：「活該單身狗」。

這名女網友說，她與這位相親男在「微信」聊了1周，相談甚相後相約出來見面，但第一次約會不但遲到40分鐘，還一下車就主動牽女方的手，不過相親男後來的行徑，讓她更傻眼。

2人午餐去吃「大渝火鍋」，相親男從頭到尾喊了「100句辣死了！」，吃完還說自己身上只有20元人民幣（約台幣90元），最後還由女網友買單。

後來2人去逛街，女網友提議去喝星巴克咖啡，又被相親男嫌「太貴」，最後決定去看電影，不料到了售票口，對方竟當著女網友的面，只買他自己的1張票，女網友當場爆怒說：「你不想買，乾脆讓我買好了啊！」，然後氣到自己叫車回家。

女網友回家後，相親男傳訊問她，是不是不喜歡他？ 她回：「你這麼小氣怎麼找老婆啊？」沒想到相親男竟回：「我怎麼小氣了？我開寶馬（BMW）的，我家拆遷戶（可獲高額補償金）」。

女網友說，這名相親男說他沒有經驗，但「沒有經驗上來就拉手？」、「微信裡情話很會說的，呵呵，還說真的很喜歡很喜歡我，除非是故意的，不然活該是單身狗」。

(中時電子報)