活該單身！開BMW摳男帶相親女出遊 電影票只買1張

女網友抱怨相親男吃飯不付錢，看電影只買一張票，怒罵對方「活該單身」。(示意圖／取自CFP)

友善列印
中時電子報

中國浙江杭州1位女網友發文抱怨，她這個月15日與相親男子出遊，結果對方不但吃火鍋不願付費，連看電影也只買自己的1張票，氣的她怒罵：「活該單身狗」。

這名女網友說，她與這位相親男在「微信」聊了1周，相談甚相後相約出來見面，但第一次約會不但遲到40分鐘，還一下車就主動牽女方的手，不過相親男後來的行徑，讓她更傻眼。

2人午餐去吃「大渝火鍋」，相親男從頭到尾喊了「100句辣死了！」，吃完還說自己身上只有20元人民幣（約台幣90元），最後還由女網友買單。

後來2人去逛街，女網友提議去喝星巴克咖啡，又被相親男嫌「太貴」，最後決定去看電影，不料到了售票口，對方竟當著女網友的面，只買他自己的1張票，女網友當場爆怒說：「你不想買，乾脆讓我買好了啊！」，然後氣到自己叫車回家。

女網友回家後，相親男傳訊問她，是不是不喜歡他？ 她回：「你這麼小氣怎麼找老婆啊？」沒想到相親男竟回：「我怎麼小氣了？我開寶馬（BMW）的，我家拆遷戶（可獲高額補償金）」。

女網友說，這名相親男說他沒有經驗，但「沒有經驗上來就拉手？」、「微信裡情話很會說的，呵呵，還說真的很喜歡很喜歡我，除非是故意的，不然活該是單身狗」。

(中時電子報)

烏來賄選案 區長周守信遭聲押禁… 女子燒了前夫房子辯「點火嚇鸚鵡…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。