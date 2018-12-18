水湳智慧城重大建設到位 建商看好「下一個七期」

2018年12月18日 09:42 中時 盧金足

華相建設董事長王忠正（右）與華相建設總經理王世榮，在水湳智慧城區域推出，「華相上謙」建案，買氣暢旺。（盧金足攝）

水湳智慧城興建國際會展中心，將提供給在地產業與世界接軌的優質平台，也為地方帶來龐大商機。（圖／台中市府提供）

華相建設董事長王忠正（左）指出，現在台中建案往水湳智慧城周遭移動，水湳周邊推案旺，足見看好未來發展。（盧金足攝）

占地254公頃的水湳智慧城是台中市政府最重視的建設重點，也是中台灣智慧城市示範場域。（示意圖／台中市府提供）

水湳智慧城為中台灣智慧城市示範場域，254公頃的水湳智慧城是台中市政府最重視的建設重點，打造中台灣最先進宜居的城市，水湳智慧城擁有全面完整的計畫，設計深具美學的建築與城市空間，「台中綠美圖」與「中台灣電影中心」匯聚文創能量，讓水湳地區成為中部藝文重鎮，看好水湳榮景

，建商搶先插旗卡位，華相建設董事長王忠正即表示，「以前購屋錯過七期，現在不能錯過水湳！」現在水湳的發展就是以前的七期翻版，好地段吸引客源。

「重大公共設施將到位，各大企業與商圈，也跟隨政府動起來！」王忠正說，他在台中市的建築業卅多年，對位於水湳智慧城前的「華相上謙」建案，由打造台中國家歌劇院的麗明營造興建，由總經理與團隊努力掌握工期，按工程計畫，廠商的發包經驗和作品是合作的重要參考，金牌團隊為建案加分，客戶反應很熱烈。

水湳智慧城正加緊施工，其中水湳中央公園是台中首座位於都會區的森林生態公園，建設利多已反映在土地價格上，周邊地區相對處於起漲點，建商看準發展陸續進場推案，華相建設於水湳智慧城旁推出「華相上謙」，基地雙面臨路，具有良好棟距與視野，臨近中清路愛買、迪卡儂，生活機能豐富，看好「下一個七期」的繁榮，吸引很多技科新貴購屋置產。

王忠正強調，多年前在十二期重畫區推出「華相八方」別墅獲好口碑，再趁勝追擊興建「華相上安」等建案，產品定位「住宅的進化」，跳脫立體高度進化，植栽美化也強調垂直綠化，幾乎達到「零餘屋」，區域領先品牌，整體產品進化與七期同步，現在台中建案往水湳智慧城周遭移動，水湳周邊推案旺，足見看好未來發展。

他現在看到水湳智慧城的現況，就像十多年前看到台中市西屯發展狀況，水湳就像複製西屯榮景，「和七期一模一樣將變成富庶地區」，台中市政府重公共設施正在進行，包括國際會展中心、電影園區及綠美圖，還有迪卡儂和愛買生活圈

，連餐飲業也一家家進駐水湳區域。

華相建設總經理王世榮推動「華相上謙」，獲得很多中科園區主管與工程師青睞，其中周邊環境，無敵的水湳中央公園

，為水湳智慧城的亮點之一，水湳公園日前已正式啟用，未來將是民眾悠閒生活的首選，更將扮演「都市綠肺」的角色，為城市帶來寧靜與清新，周邊房市也可望再創高峰。

「華相上謙」為住戶保留高達300坪、鄰路謙退20米的綠化社區前庭，營造良好的社區環境，繼熱銷個案「華相上安」後

，華相建設此次再度與麗明營造合作，提高營建成本，打造優質建案，也與水湳智慧城示範場域這顆「鑽石」互輝映。

水湳智慧城東側的中清路，由於發展成熟，為當地居民提供良好的生活機能，看好水湳智慧城的願景，中清路也成為外商連鎖店搶占的黃金地段，包括麥當勞、星巴克、迪卡儂等知名企業皆已布局，繁榮商圈再升級，成為中台灣移居的首選地段。

(中時 )