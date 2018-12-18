外埔永豐里「希望資收站」推動老人送餐 里民都說讚

2018年12月18日 09:37 中時 陳世宗

台中市外埔區永豐里響應台中市政府環保局計畫，成立「希望資收站」，除鼓勵里民踴躍資源回收，兌換生活用品及培養土，更將每月資收物變賣所得回饋弱勢長者；提供送餐服務至里內16位行動不便或獨居長者家中，貼心服務讓里民都說讚。

永豐里長洪俊義表示，永豐里於106年配合環保局加入希望資收站行列，每週日上午開放里民至活動中心回收兌換生活用品及培養土，經由環保志工不斷宣導，越來越多人響應；107年度每月平均回收量達1100公斤，每月資源回收物變賣所得約6400元。

洪俊義說，永豐里活動中心成立「希望資收站」的最大用意，除推廣垃圾減量及資源回收觀念外，也希望能回饋於關懷長者及弱勢，因此里內許多志工也一起響應，利用資收站變賣所得經費，親自下廚烹飪，輪流送餐至里內16位行動不便或獨居長者，送餐之餘並關心長輩，讓資源回收別具意義。

洪俊義指出，活動中心內也經常辦理DIY活動，如磁磚彩繪、稻草編織的客家提袋、陶瓷藝品及打包帶編織等；讓里民學習製作，並體驗資源回收再利用，該資收站也因此在107年度評比獎勵計畫中，榮獲特優獎肯定。

環保局強調，明年度將持續推動希望資收站計畫，預計增設30站，有興趣的里辦公處可利用環保局資源回收專線04- 22294025、台中市希望資收站專屬網頁( http://recycle.epb.taichung.gov.tw/tchoperecycle/ )或搜尋臉書：「臺中好環保」查詢。

(中時 )