獨家》超澎湃日式燒肉店內湖開賣 「赤虎」CP值爆表

2018年12月18日 09:38 工商 姚舜

〈燒肉的名門．赤虎〉的每一種雙人套餐都很「超值澎湃」，圖為3760元的「赤虎極上雙人套餐」，單是肉品拼盤就有和牛特上牛五花、和牛五花、9＋澳洲和牛翼板、美國Prime去骨牛小排、厚切與薄切牛舌，以及霜降松阪豬，足足重達40盎司。（圖／姚舜）

以階梯造型呈現的「赤虎和牛組合夢的階梯」，內容有和牛特上五花、和牛五花、和牛中落牛五花、澳洲和牛胸腹肉、澳洲和牛腹？肉與厚切與薄切牛舌，以及美國Chocie冷藏肋眼等共8個部位。（圖／姚舜）

來自日本的「赤虎」燒肉主打油花分布均勻的肩胛，整塊牛肩胛進到廚房後再由總經理增田昌也和主廚手工分切。（圖／姚舜）

經過精修切割取得的上等肩胛部位稱為「肩胛心」，油花豐富漂亮，一頭500公斤的牛只能切出7至8公斤的肩胛心。（圖／姚舜）

〈赤虎〉燒肉每桌配備的無煙烤爐全是日本進口，排煙效果非常強大，即便是營業時間走進餐廳也不會聞到油煙味。（圖／姚舜）

除了日本和澳洲和牛，在〈赤虎〉燒肉亦可嘗到有一定厚度的美國Prime級去骨牛小排。（圖／姚舜）

特選和牛上等肩肉又稱「肩胛心」，單點每份1180元，但12／20~12／23客人到〈赤虎〉點2人1880 元的「奢華套餐」，美國Prime級肩肉即可升等為此一部位。（圖／姚舜）

在〈赤虎〉點2480元的雙人「萬福套餐」，雞豬牛肉拼盤中除了板腱肉、牛五花、去骨牛小排、特級牛肩肉、澳洲和牛胸腹肉外，並有厚厚大大的美國肋眼牛排。（圖／姚舜）

和牛的油花豐富，燒烤後表面泛著油花，肉質軟嫩並帶著「和牛香」。（圖／姚舜）

在內湖〈赤虎〉享用2000元以上的雙人燒肉套餐，前菜都包含有〈韓式海鮮煎餅〉與〈韓式泡菜〉。（圖／姚舜）

〈赤虎〉平日燒肉午間套間只要280元起。（圖／姚舜）

為了不干擾和牛香，〈赤虎〉的炙燒和牛壽司下襯的米飯並沒有拌醋。（圖／姚舜）

浪漫街道餐飲集團在日本有甜點店，如今來台開〈燒肉的名門．赤虎〉燒肉店，菜單上的〈天使的滑嫩布丁〉與〈北海道冰淇淋〉都來自本。（圖／姚舜）

位在台北內湖舊宗商圈的〈燒肉的名門．赤虎〉燒肉店，占地近90坪，空間挑高而顯得大器，裝潢兼顧舒適與私密性。（圖／姚舜）

〈燒肉的名門．赤虎〉日式燒肉餐廳規畫有不同用餐區，除日式個室、包廂區外，並有卡座區。（圖／姚舜）

日本浪漫街道餐飲集團來台北內湖開設〈燒肉的名門．赤虎〉日式燒肉店，董事長增田純久（中）、總經理增田昌也（左1)與董事廖婉孜（左2)與台灣經營幹部共同宣布餐廳於12月19日正式營運。（圖／姚舜）

又有日本餐飲集團搶灘台北開燒肉店！由於日本外食飲市場因少子化影響而漸萎縮，加上看好台灣「食肉控」有增無減，日本浪漫街道餐飲集團（ROMANTIC ROAD）決定來台開設海外分店，開在台北市內湖舊宗商圈的〈燒肉的名門．赤虎〉燒肉餐廳並將於明（19)日正式開賣，是大賣場林立的舊宗商圈最新、最大，且一律只供應日本和牛、澳洲和牛與美牛冷藏肉的日式燒肉餐廳。

〈燒肉的名門．赤虎〉搶灘台北，店裝雖展現名門氣勢，訂價策略卻主攻親民超值，平日限定燒肉午餐每人280元起就可享用，有美國Prime牛五花與霜降豬和雞腿肉三拼的午間個人套餐也只要380元。而呈盤澎湃、肉品多元繽紛的雙人套餐，也只要1680元起，換算下來每人千元有找，門檻不高、提供「燒肉控」新的選擇。

浪漫街道餐飲集團創辦人增田純久原本從事金融業，44年前他離開銀行自己創業開拉麵店，一路走來堅持「給客人最好的」經營理念，逐漸擴大經營格局，並成就集團規模。目前浪漫街道餐飲集團在日本有共10家大型獨立餐廳，經營業態橫跨燒肉、義大利餐廳與甜點專賣店，集團去（2017)年營業額超過20億日圓。為了首次海外展店，浪漫街道餐飲集團總經理、也是增田純久三子增田昌也決定來台駐點，展現耕耘台灣市場的決心。

增田純久人很客氣謙和，我問他集團第一次到海外開店，自己最大的期待是什麼？老人家說的不是要賺多少錢，或是要幾年內想在台灣開出幾家店，只說「希望員工快樂工作，客人開心享受燒烤樂趣」。我認為，將員工與客人放在自己前面的態度，正是增田純久從一家拉麵店老闆成為餐飲集團總舵主的關鍵原因。

快速整理出〈燒肉的名門．赤虎〉的特色包括：

1.非冷藏肉不用：無論是來自近江牛、宮崎牛等日本和牛，或是澳洲和牛與美國牛，一律只用冷藏肉。因為冷藏牛肉的肉質風味、口感與香氣和甜點都比冷凍牛肉好。

2.手感鮮切：總經理增田昌親自操刀分切牛肉經驗近10年，他與廚師下刀時去除肉質中的筋膜，又保持肉的完整，還會依部位切出不厚度，讓不同部位牛肉燒烤時呈現完美表現。

3.精修和牛、只取珍稀：「赤虎」主打和牛肩胛肉，500公斤的牛，肩胛肉約佔25至30公斤，到了〈赤虎〉後會再被分切成9至10塊，再依肉色、油花分布分類成霜降或特上。從肩胛肉分切出來的上等肩肉又稱為「肩胛心」，是油花豐富的特殊部位，整條肩胛肉僅能切出7至8公斤肩胛心。另外，透過精修切割，〈赤虎〉亦供應取自肩胛肉接著肋眼部位的「肋眼心」，切成約1公分厚度供客人燒烤。

4環境舒適、無煙燒烤：占地近90坪的〈赤虎〉，規畫有不同用餐區，裝潢設計兼顧私密性與舒適性，且採用日本進口下抽式無煙烤爐，即便是用餐高峰期走進餐廳亦聞不到油煙味。

5.呈盤大器澎湃、CP值爆表：4套雙人燒肉套餐價格自1680元+10%起至3760元+10%不等，除肉品內容繽紛多樣，且因「敢給」故呈盤澎湃大器且搶眼，擺有就是以CP值攻市占。而且挾集團資源，連泡菜與甜點都好吃。

為了慶祝開幕，消費者自12/20日至12/23日期間到〈燒肉的名門．赤虎〉用餐並點用「赤虎奢華套餐」(1880元/2人+10%)即可享升級優惠，套餐中的美國Prime特級肩肉將升等為價值1800元的特選日本和牛上等肩肉，每日限量20份。燒肉控或和牛控不要錯過了好康。

(工商 )