女子燒了前夫房子辯「點火嚇鸚鵡」 法官信了

2018年12月18日 09:05 中時電子報 張達智

1名戴姓女子離婚後1個月持打火機闖入前夫家，引發火災燒毀整間屋子，還傳「你家失火」、「跟我一起燒死」訊息給前夫，被依縱火罪嫌起訴。不過戴女在法庭上辯稱是用打火機驅趕鸚鵡不慎引發火災，新竹地院法官採信，改依失火燒燬住宅輕判5月得易科罰金，判決一出，辦案人員訝異不已，將研擬是否上訴。

據判決書指出，戴女與趙男於去年8月離婚，9月戴女持磁卡及鑰匙擅自闖入前夫住處，戴女稱因趙男飼養的鸚鵡作勢要攻擊她，她心生不滿，拿出打火機想嚇退該鸚鵡，而不慎點燃旁邊未關櫥櫃門之衣櫃內衣服，火勢隨即蔓延燃燒，導致前夫房屋嚴重燒毀。

檢察官提出戴女故意放火的證據，包括發生火災時，戴女曾以手機傳遞「你家失火」、「跟我一起燒死」等訊息給趙男；火災發生時鄰居曾聽到戴女打電話給別人說「火是我放的，趕快叫警察」等語，卻通通被法官打臉。

法官認為，「你家失火」並非故意「放火」；又「跟我一起燒死」雖有自殺之意思，但究竟是事前已萌生自殺之意而故意放火，或係因失火點燃引發火災後，才萌生自殺之想法，並無法確定。

至於鄰居說法，訪談人是火災調查科鑑識人員，均未具備司法警察身分，該談話筆錄無證據能力。

法官認為既無法確定戴女故意放火，也無法完全排除被告是過失失火之可能性，依罪證有疑利於被告之法理，採取有利於被告的認定，改依失火燒燬現供人使用之住宅，將戴女判刑5月還可易科罰金。

不過據自由報導，辦案人員私下表示，諸多證據在在都證明戴女有縱火意圖與結果，然而法官均不採信，檢警將在研究後決定是否上訴。

(中時電子報)