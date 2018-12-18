沒想過搭檔柯P選2020！張善政坦言...

前行政院長張善政。（資料照,張鎧乙攝）

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中時電子報
／綜合報導
參選2020　柯P民調狂勝蔡英文和馬英九！

前行政院長張善政屢被勸進參選2020總統大選，他昨天表示，他的確想出來參選2020，但實務上會勞民傷財，所以要評估清楚。至於被問及有沒有可能與柯P搭檔，張則直言沒想過，因為跟柯不熟，和柯講話加起來沒超過10句，所以不了解他。

張善政日前曾表示，輔選過程中，的確有人建議他說要出來選總統，但他仍在進行評估，若在台灣大環境中有無黨籍參選的可能性，他才會進一步考慮參選。

據中評社報導，張善政指出，若出來選就要以無黨籍身份，但涉及許多實務層面的障礙，其中無黨籍參選總統沒有政黨提名，需要三十多萬的聯署。即便最後聯署成功，組織的動員也十分重要，「所以這些都是很實務的問題，不然一大堆支持我的人陪我弄半天，最後空忙一場，我也交代不過去。」

張善政舉柯P為例，柯在2014年選舉獲得民進黨支持，輕而易舉當選，這次失去民進黨支持，選得格外辛苦，由此可看出差別。至於柯是否會投身2020大選，張善政認為柯若選總統，首先要面臨怎麼和選民交代的問題，第二個問題是是否以無黨籍身份參選，若他真的出來選，說明他和民進黨徹底決裂。

至於是否與柯文哲搭檔參選？張善政直言沒想過，因為不熟，和柯講話加起來沒有超過十句，所以不了解他。他也提及，柯文哲很聰明，但可看出台北市政府團隊精神不夠，張善政認為，柯P的IQ很高，而他做成事情要靠團隊，他在行政院四年所取得的成果都是團隊打下的，所以他對團隊的和睦與向心力很在意。

(中時電子報)

文章來源：中評社

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