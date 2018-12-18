人妻捉姦老公與小三開房間 因忘了…告不成

2018年12月18日 09:17 中時電子報 張國欽

1名林姓人妻發現丈夫有小三，於是到日租套房捉姦，但當她看到越南籍的小三時，因為太過激動只顧爭吵，忘了蒐證，以致胡姓老公雖坦承在房內與小三做愛，提告後卻因無事證不起訴，小三事發後則離境返回越南。

據了解，30多歲的胡姓男子，多年前娶了貌美的林女後，便赴越南打拚，卻在當地認識一名越南籍女子，由於這名越南女子溫柔婉約，讓胡男一頭栽進溫柔鄉，但林女發現2人的親暱照片後質問丈夫，胡男見東窗事發，因而對妻子保證不會再與對方來往，同時返回台灣。

但今年10月底，越南籍女子搭機來台，在台北市萬華區租了一間日租套房會胡男，林女發現丈夫行跡可疑，就扮起柯南跟蹤胡男，最後找到了這間日租套房，還在外面待了一整晚，林女打了一通電話給丈夫，確定2人在房內後就衝進房內捉姦，果然發現越南籍女子衣衫完整躺在床上，丈夫也在房內。

林女氣得大哭大鬧，並與小三起爭執，最後雙方全都鬧上警局，林女指控丈與夫越南女子通姦。檢察官收案後問林女，有無事證可以證明丈夫通姦，不料林女竟回「當時太生氣，忘了蒐證，沒有錄影、也沒有在屋內尋找兩人使用過的衛生紙團或保險套」。

胡男到案坦承與這名越南籍女子發生性關係，但全案只有胡男的自白，沒有證據可以證明，檢察官最後以事證不足，處分不起訴。

(中時電子報)