2018十大政客幹話王 第一名不是賴清德是她

2018年12月18日 09:23 中時電子報 莊楚雯

回顧今年一整年，因為九合一大選，從政府官員到各位候選人，紛紛語出驚人，讓全民傻眼，特別是能源政策、薪資與競選政見有關，使今年的幹話比往年更勝一籌。DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，盤點2018年網友心目中，最傻眼、聽了爆血管的前10大幹話王。

●第十名、吳茂昆：學術沒有真正的民主

教育部4月27日駁回了台大校長案的遴選結果，面對媒體提問「遴選就是要民主對不對？」當時的教育部長吳茂昆竟回答「學術沒有真正民主」。

●第九名、環保署：用湯匙喝珍奶

環保署宣布從7月1日起，百貨公司、購物中心、公私立學校與連鎖速食店，內用不得提供一次性塑膠吸管。很多民眾好奇，這樣怎麼喝珍奶？環保署廢管處簡任技正李宜樺回說，「可以用湯匙喝」。

●第八名、蔡英文：我有百分之百的把握 台灣正在變好

總統蔡英文接見國際獅子會成員，細數她任總統後二年來的政績，說道「我有百分之百的把握，台灣正在變好。在變好的過程當中，也許會有些波折，但我們不會因為波折而喪失信心。」

●第七名、賴清德：台灣平均薪資4.8萬

行政院主計總處公布國人5月總薪資平均近4.8萬，創18年來新高。行政院長賴清德接受專訪時解釋，「這個數據是將月薪、分紅加起來，平均大概4.8萬」，

●第六名、蔡英文：民進黨是最古意的政黨

6月6日蔡英文出席縣市暨勞工黨部新任主委宣誓典禮，致詞時表示，「民進黨有時候感覺起來是一個比較古意的政黨」。

●第五名、賴清德：深澳電廠是用「乾淨的煤」

日前環保署通過深澳電廠環評案，引發民眾反彈。行政院長賴清德受訪時卻解釋說，「深澳火力發電廠所用的煤是乾淨的煤，設備是超超臨界的機組，這樣的發電，汙染量跟天然氣的差不多。」

●第四名、賴清德：跟老闆說你給的薪水太低

行政院長賴清德被問到平均薪資4萬8，與人民的感受有落差怎麼辦？賴回答：勞工可以向資方說「你給的薪水太低了！」

●第三名、立委林靜儀：晚上十點後限電，解決能源、少子化問題

民進黨立委林靜儀質詢環保署長李應元時，提出節能建議，「最好晚上十點後限電，大家早點回家睡覺，不要看第四台重播電影，可以解決少子化、能源問題。」對此，李應元回答「我同意」。

●第二名、韓國瑜：蓋愛情摩天輪做愛做的事

韓國瑜選前政見致力於發展觀光，把愛河包裝為愛情之河，與汽車旅館結合，興建全世界唯一的「愛情摩天輪」，歡迎各地遊客，上去一小時做愛做的事、花一分鐘完成結婚。

●第一名、邱議瑩：老婆讓韓國瑜睡

邱議瑩在道明中學校友line群組中，抨擊韓國瑜，「你要你的老婆讓韓國瑜睡一晚，當成是你提供了工作機會之後的報酬嗎？」而LINE群組對話被人截圖流出，引發外界爭議，臉書還被網友洗版，留言數曾飆破101萬。

(中時電子報)