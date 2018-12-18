促轉會要追究加害者！徐弘庭轟第一個遭政治追殺就是他

2018年12月18日 09:38 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

促進轉型正義委員會代主委楊翠17日公布半年任務進度報告，她除提出中正紀念堂轉型原則外，並規劃明年十月底前建置完成「台灣轉型正義資料庫」，包含所謂還原歷史真相的「加害者資料庫」，要終結只有受害者，沒有加害者現象。對此，新科台北市議員徐弘庭表示，若真如此，第一個遭政治追殺的就是新北市長侯友宜，這個國家真的要搞成這樣嗎！

促轉會發言人兼委員葉虹靈昨表示，為還原歷史真相方面，將於明年10月前建置「台灣轉型正義資料庫」，對有關加害者部分，會對原有加害體系中的軍事檢察官、軍法官、總統參軍長、最後決策者等，透過政治檔案呈現，不再出現只有過去威權時期僅受害者浮出檯面，卻不見加害者身影的現象。

對此，徐弘庭於政論節目《少康戰情室》上表示，促轉會有一個對象，這個對象有可能因為行政權，就被認定為加害者。這個對象就是當初前促轉會副主委張天欽開會討論到的侯友宜。那也就是說真的賦予促轉會這樣一個權力，侯友宜就有可能第一個會被認定說他是加害者的一個狀況，請問這個國家真的需要這樣嗎？

猶記得9月時張天欽把自己當「東廠」打人，扯了一堆要操作選舉，抹黑打擊民進黨頭號競選敵手侯友宜的言論，引發國內難得見的巨大政治風浪之後，他三兩句話辭職走人。沒想到民進黨大敗後，促轉會的張天欽們依舊存在，把民進黨政府所謂的轉型正義，詮釋得相當透徹。就是要無所不用其極地羅織罪名，報復所有任何可能接觸、參與偵辦、審判民進黨人認為不公義案件的公務員。

(中時電子報)