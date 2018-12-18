交通利多！台74線熱門匝道 沿線帶動房市商機

台中市交通大動脈，台74線四大熱門匝道，沿線房市行情加溫。（盧金足攝）

友善列印
中時

交通到那裡，繁榮到那裡！台74快速道路為台中市府交通建設發展重點，尤以崇德、潭子、太原、大里等匝道附近，生活機能完善及建設利多帶動下，躋身熱門移居區域，加上未來地下道填平工程將陸續完工，城市縫合後交通更加便利，建商競相推案，成為房市熱區。

台74線成為大台中的交通動脈，崇德匝道下來，坐擁崇德、洲際雙商圈，還有主打雙語教學的名校，未來可直上國道一號、四號，投資方面則有北台中首座影城百貨「運動休閒產業園區」落腳於此，地段發展大好，永福「洲際W」基地緊臨崇德匝道，詢問度熱，近期接待中心及樣品屋將以嶄新風貌吸客。

潭子匝道屬於台74線北外環，潭子區發展早，鐵路高架化栗林、潭子、頭家厝3站點坐落此區，此交通優勢再加上既有的潭子工業區就業人口支撐房市買氣，以南側近74號周邊地段為建商主力推案區，從大樓、公寓、透天類型物件皆有。

下潭子、松竹匝道均可銜接北屯機廠G0特區及12單元，周邊熱銷個案「精銳萌未來」，除了有匝道優勢，更享有雙鐵共構的松竹站，基地面積共1632坪，品牌優勢與強大售服也是不少買方成交主因，規劃千坪雙花園，打造住在花園裡的房子，寶佳旗下新成屋「寓上花園」則以高CP值產品鎖定首購族群。

鄰近潭子匝道的「迎勝」，位在勝利路商圈、潭子運動公園

，休閒採買機能佳，受首購客群青睞，緊接著第二案「悅．勝利」接棒以讓利價登場。

太原匝道下匯聚軍功、樹孝、東山三大商圈，緊鄰大坑風景區、旱溪、大里溪，景觀宅推出密集，惠宇「開朗」新案開價挑戰區域新高，「總太2020」自市府標案取得1萬2000坪基地堪稱區域最大指標案，以43項公設的景觀度假宅搶市，對剛性需求首購族具吸引力。

大里在軟體園區進駐及大康橋計畫等利多發酵下，人口成長幅度顯著，房市持續加溫。嶄新成屋聚合發「君大院」，步行可達當地商圈、明星學校，自住機能完善，很受家庭客喜愛；預售新案則有坤悅「JIA」，推出低總價優惠熱銷。

(中時 )

外埔永豐里「希望資收站」推動老… 誰摔死了李新？珠寶商解密反擊郭…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。