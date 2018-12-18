影》１９歲女喝掛誤入冰櫃被凍死　飯店挨告遭求償天價

2018年12月18日 09:47 中時電子報 張國欽

美國芝加哥一名19歲女孩珍金絲（Kenneka Jenkins）日前到飯店參加派對，疑因喝醉，誤入廚房冰櫃被凍死，其母事後認為，飯店獲報後沒大積極找人，也沒做好相關保護措施，決向飯店等相關單位求償5000萬美元（約台幣15.5億元）。

珍金絲去年9月與朋友到位在羅斯蒙特（Rosemont ）的皇冠廣場飯店（Crowne Plaza Hotel）開趴，朋友當晚發現她失蹤，趕緊聯絡其家人並報警，不幸隔天一早在廚房冰櫃裡面發現珍金絲的屍體，後來調閱飯店監視器，發現珍金絲派對當天凌晨2時許，喝茫獨自在飯店的廚房附近閒逛，走路搖搖晃相當不穩。

由於監視器畫面未拍到冰櫃附近死角，當時珍金絲的家人不相信是意外，網友們也指出疑點重重，甚至懷疑可能是謀殺，她的母親馬丁（Tereasa Martin）表示，冰櫃門那麼重，不可能是自己走進去。

珍金絲喝醉後在飯店內搖晃。（取自YouTube）

警方調查後認為，這起事件只是個意外，且驗屍後確認珍金絲是體溫過低身亡，而她體內也驗出大量的酒精與藥物，可能是加速體溫降低致死。

據TMZ報導，馬丁仍打算對皇冠廣場飯店、保全公司與餐廳提告，控訴飯店當晚就接到派對裡有人通報珍金絲失蹤，但員工們卻未及時檢查監視器畫面，也沒有真正認真試圖尋找，另外，珍金絲在廚房地區晃來晃去時，幾名員工路過卻沒有人停下來幫忙。

雖然警方已經判定為意外，但馬丁認為，女兒陳屍的冰櫃太容易就能打開，所有人都有可能會進去，堅持向飯店、保全公司與餐廳求償5000萬美元（約台幣15.5億元）。

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(中時電子報)