男女平等調查： 7大先進國中日本的兩性差距最大

2018年12月18日 10:45 中時 黃菁菁

設在瑞士日內瓦的國際組織「世界經濟論壇」(World Economic Forum，WEF)今天公布世界各國男女平等的調查結果指出，全球男女薪資差距已有些許改善。日本在經濟方面，男女之間的差距稍有改善，但女性國會議員、女企業家仍少，故在全球149個國家中排名第110, 在7大先進國當中敬陪末座。

「世界經濟論壇」分政治、經濟、教育、健康4大領域，調查149個國家男女平等的情形。今年男女差距最小的仍是冰島，冰島已連續10年排名第1。今年排名第2的是挪威、第3瑞典，其次是芬蘭，名列前茅的都是北歐國家，而兩性最不平等的國家則是敘利亞、伊拉克、巴基斯坦以及葉門。

日本在教育、健康等領域都獲得較高的評價，在經濟方面，男女薪資的差距也有少許的改善，因此排名較去年提升了4名，但在149個國家當中仍排名在後段的110名，主要是因為在日本居領導、管理地位的女性比例仍低。

日本今年依舊是7大先進國家中排名最低的，法國排名12、德國排名14、英國第15、加拿大第16，美國排名51。亞洲各國則菲律賓排名第8, 大陸103, 南韓排名第115,比日本還低。

世界經濟論壇指出，有半數以上的國家兩性的差距已較去年改善，但在政治、經濟領域差距仍大，若以目前的改善速度，全球男女的差距要完全改善必須要花108年，職場的兩性平等則必須再等202年，故呼籲各國應致力改善男女平等的問題。

報告還指出，現在需科學、科技、機械工程等知識的就業市場逐漸發展，女性在這些領域的占比過低，尤其是在人工智慧（AI）領域方面女性的參與度更低，僅占22%。

前20大AI先進國當中，女性人才占比高的是新加坡、義大利、南非，約占28%，政府大力推動AI產業的德國占16%。世界經濟論壇呼籲，在AI技術革新不斷進步的今日，應重視女性研發者的培養，改善兩性差距的現狀。

(中時 )