任內最後一次市政會議 朱立倫：堅持到最後

2018年12月18日 10:11 中時 葉德正

新北市長朱立倫即將卸任，18日最後一次市政會議，他感性向所有局處首長與新北市民道謝，感謝給他機會為新北市打拚，他也強調「天下沒有不散的筵席」，即使剩下最後一星期也要堅守崗位，留下美好篇章，成為人生下一階段努力的基礎。外界解讀是指為2020準備。

朱立倫在市政會議一開始就感謝所有市府員工，他說，感謝每一位同仁、每一位局處首長一起打拚了8年，更要感恩給他機會服務的新北市民，8年前這裡是台北縣，8年後，這裡是台灣最閃耀、最大、最具有創新能力的一座大城市 。

朱立倫說，這座城市充滿希望，就像歡樂耶誕城一樣，8年來逐漸打造出來，讓市民有感、讓市民充滿期望，每一項公共政策推動都改變新北市。

朱立倫也細數任內政績，一頓有機營養午餐，讓有機農業在這邊生根，更完成60座公共托育中心，讓台灣下一代受到更多支持與照顧，國民中心完成16座，三環三線從不可能實現到一條一條通車，目前總進度達57％，接下來23日要完成淡海輕軌通車，接下來是環狀線。

另外汙水下水道讓看不見的建設成為現代化都市，公園綠地完成484座，教育更讓孩子在地就學，不用再奔波，就業、招商年年第一，這些是屬於全體市民的榮耀。

朱立倫說，從今天開始到侯友宜市長交接那一刻，每位同仁要堅守自己崗位，有機會繼續服務民眾要秉持這樣原則，百尺竿頭更進一步，如果要畢業同仁，要珍惜在這邊的每一天，留下美好篇章，做為人生下一階段努力基礎。

朱立倫也說，不管在哪一領域永遠是團隊一份子，今天是最後一次市政會議，他也帶著所有局處首長總辭，希望每一位同仁不要忘了市民付託，做了努力要堅持到最後一分鐘。

(中時 )