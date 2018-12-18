影》北市府團隊總辭 內閣七首長仍懸缺

2018年12月18日 10:09 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

台北市長柯文哲的北市府團隊今日總辭。在記者會上，台北市副市長鄧家基代表政務首長宣讀總辭報告。而柯Ｐ也感謝各部會首長這四年的努力。至於外界關注接下來的職缺時，柯P笑說，慢慢找不急，而且台北市府比較操，目前還沒什麼人投履歷。

鄧家基於總辭記者會上表示，士為知己者死，過去四年，感謝市長的充分授權，賦予他們服務市民的機會，以及推動市政的舞台。過程雖然酸甜苦辣，但回憶卻是美麗多過醜陋，成功多於挫敗，大家四年的努力，確實是把台北市再次墊高了。

鄧家基更列舉過去四年的努力。其中包括過去不敢執行的任務，例如斯文里的公辦都更，等了48年的社子島開發案，還有忠孝橋引道迅速拆除，北門再現，西區門戶計劃階段完成，這些都讓台北嶄新重現，更讓台北發展與時俱進。

鄧家基更感性表示最難能可貴的是，一群跟柯Ｐ完全不認識的人，共識了四年，完全沒有首長因貪瀆而下台，證明政治在台北是不需要裙帶關係的，沒有包袱的。長官不關說、不交代、不放水，部屬就不包工程、不拿回扣、不收紅包，乾乾淨淨和清清白白，這就是白色力量。未來讓我們持續這股理念，不論在任何領域，繼續努力，讓白色力量名留青史。

而柯Ｐ也致詞表示，感謝大家的努力工作。雖然在沒有黨籍的情形下，的確會遇到許多困難，但是在這四年中大家還是很努力的建立一個政治文化。在他上任的時候，他就承諾台北市的公務員從此不須服務於政黨，不需要服務意識形態，當然不需服務市長，他只需要服務市民。很高興在過去四年中，台北沒有任何弊案，這跟過去比起來就是很大的改變。更建立一個專業的環境，讓公務員可以發揮他們的專業。最重要的是，大家要把這種新的政治價值和新的政治文化繼續發揚光大，讓他變成台灣的政治主流價值。最後，柯Ｐ感謝各部會首長這四年的付出。

在會後記者會上，針對小內閣職缺問題，柯Ｐ表示會慢慢找人，而且他們這邊比較操，所以送履歷來的人不多。對於選後抓戰犯問題上，柯P表示，台灣最不缺的就是謠言，不然晚上call-in節目怎麼辦。大巨蛋要蓋還是要拆，柯P認為以現在的法令，要拆太難了，那就是要蓋一個安全的蛋，那至於文化部長鄭麗君反嗆要北市府把問題提出來，柯P說那就全程公開錄影，不要再口水戰。

(中時電子報)