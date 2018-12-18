2018十大爛密碼排名 最容易被盜的數字曝光

2018十大爛密碼排名公布，最容易被盜的數字曝光。(圖/達志影像)

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中時電子報
/ 綜合報導
調查顯示，很多人堅持使用容易遭駭的簡易密碼。(圖/本報系資料照)

數位化的時代，每人都必備好幾組密碼，專家警告千萬不要因為怕麻煩而濫用簡易密碼，否則可能讓自己身陷被駭危機。根據調查機構 《SplashData》統計超過500萬筆去年遭洩漏的密碼，公布全世界最常被用的「十大爛密碼排名」，顯然還是有很多人愛用這些容易遭駭的簡單密碼。

2018十大爛密碼排名如下：

第一名、123456

第二名、password

第三名、123456789

第四名、12345678

第五名、12345

第六名、111111

第七名、1234567

第八名、sunshine

第九名、qwerty

第十名、iloveyou

科技網站《蘋果仁》報導，根據排名，「123456」及「password」已經連續五年蟬連排行中的前兩名，其他如123456789、12345678、12345等連續數字的組合也都是名單上的常客；今年新入圍的密碼有「11111」、「sunshine」、「666666」等；更有趣的是，川普的名字「Donald」也首度進入，排行第23名。

另外，包括「Daniel」、「Hannah」、「Thomas」等人名，以及「solo」、「tigger」、「lakers」、「cookie」、「banana」等簡單的常用詞彙也是常見密碼。SplashData CEO 摩根警告，駭客們藉由嘗試名人的名字、流行詞彙、運動以及簡單的英數字組合，經常可以輕易的破解密碼。

至於每年公布這類排名的用意，就是希望可以說服民眾，不要再使用這類安全性極低的密碼，報告顯示，全球至少有10%的人使用排名前 25的爛密碼。SplashData建議，密碼至少不要少於12個字元，並盡量使用各種英、數、符號組合。

(中時電子報)

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