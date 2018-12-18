NBA》不會站著投籃？詹皇15年來的軟肋

湖人隊前鋒詹姆斯罰球。（美聯社資料照）

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中時電子報

當了10年的天下第一人，詹姆斯(LeBron James)的軟肋仍然是在罰球。他的罰球並不算很差，但是生涯74%的命中率對他這樣的神人來說依然是不可接受的。更麻煩的是這幾乎無解，難以靠苦練去彌補，所以有人說罰球是籃球裡最困難的投籃。

詹姆斯說：「我很廢，我在罰球線上爛透了。」詹皇菜鳥年的罰球命中率還有75%，15年後的今天卻跌到68%，愈投愈不準。可見罰球真的需要天分。比如說杜蘭特(Kevin Durant)新人時的投籃命中率僅43%(三分球29%)，罰球命中率則高達87%(生涯88%)，即使詹姆斯外線跳投不輸杜蘭特，罰球方面卻差一大截。

罰球最爛的狄安卓喬丹(DeAndre Jordan)，菜鳥時僅39%(生涯46%)，本季卻暴漲到75%！另一個知名人物是老前輩「郵差」馬龍(Karl Malone)，他招牌的念咒罰球動作，讓他從新人年48%命中率一路攀升到74%。小喬丹可能是一開始沒有正確的投籃動作，所以改進之後會有明顯進步。詹姆斯是能投三分球的，這只能說他天生手感的上限就是75%左右。

因此詹姆斯持球進攻時可比咆哮的猛虎，但是上了罰球線就霸氣全失。《今日美國》專欄指出，詹姆斯開始在罰球線失去信心，投籃之前左顧右盼神經兮兮，出手之後往前跨幾步的糟糕習慣也愈來愈嚴重，甚至收到裁判警告。

不過該文認為詹姆斯不必那麼在意自己的罰球，沒有人是完美的，有一兩樣缺陷無可厚非。手感這種事總是難以捉摸，就像「神經刀」史密斯(J.R. Smith)的三分球命中率居然超過兩分球命中率一樣(2016-17球季)，這也是籃球有趣的地方。

(中時電子報)

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