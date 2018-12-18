NBA》不會站著投籃？詹皇15年來的軟肋

2018年12月18日 10:45 中時電子報 盧品青

The saga continues.



You’ll see here during 1st of 2 LeBron free throws, LeBron steps over line again. Misses. No violation given.



Is then approached by Ken Mauer. The action pauses as the two converse and LeBron inquires



Next free throw, he does not fall forward. Misses again. pic.twitter.com/V9FgvWb3OY — Rob Perez (@WorldWideWob) November 25, 2018

當了10年的天下第一人，詹姆斯(LeBron James)的軟肋仍然是在罰球。他的罰球並不算很差，但是生涯74%的命中率對他這樣的神人來說依然是不可接受的。更麻煩的是這幾乎無解，難以靠苦練去彌補，所以有人說罰球是籃球裡最困難的投籃。

詹姆斯說：「我很廢，我在罰球線上爛透了。」詹皇菜鳥年的罰球命中率還有75%，15年後的今天卻跌到68%，愈投愈不準。可見罰球真的需要天分。比如說杜蘭特(Kevin Durant)新人時的投籃命中率僅43%(三分球29%)，罰球命中率則高達87%(生涯88%)，即使詹姆斯外線跳投不輸杜蘭特，罰球方面卻差一大截。

罰球最爛的狄安卓喬丹(DeAndre Jordan)，菜鳥時僅39%(生涯46%)，本季卻暴漲到75%！另一個知名人物是老前輩「郵差」馬龍(Karl Malone)，他招牌的念咒罰球動作，讓他從新人年48%命中率一路攀升到74%。小喬丹可能是一開始沒有正確的投籃動作，所以改進之後會有明顯進步。詹姆斯是能投三分球的，這只能說他天生手感的上限就是75%左右。

因此詹姆斯持球進攻時可比咆哮的猛虎，但是上了罰球線就霸氣全失。《今日美國》專欄指出，詹姆斯開始在罰球線失去信心，投籃之前左顧右盼神經兮兮，出手之後往前跨幾步的糟糕習慣也愈來愈嚴重，甚至收到裁判警告。

不過該文認為詹姆斯不必那麼在意自己的罰球，沒有人是完美的，有一兩樣缺陷無可厚非。手感這種事總是難以捉摸，就像「神經刀」史密斯(J.R. Smith)的三分球命中率居然超過兩分球命中率一樣(2016-17球季)，這也是籃球有趣的地方。

(中時電子報)