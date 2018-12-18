震懾烏克蘭！俄將派遣這些戰機永駐克島

2018年12月18日 10:30 中時電子報 馮英志

烏俄兩國自上月爆發克赤海峽扣船事件後，兩國緊繃關係僵持不下。自前大批俄國戰車在烏俄邊界曝光後，俄國將於年底前部署超過10架蘇-27與蘇-30戰機於克里米亞，回應烏國的「挑釁」行為。

俄國防部表示，將部署超過10架蘇-27與蘇-30戰機於克里米亞

根據路透社報導，俄羅斯國防部17日宣布，新部署的戰機將永駐於克里米亞半島上的貝爾別克空軍基地（Belbek air base）。同時俄國外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）說，烏克蘭總統波洛申科（Petro Poroshenko）在年底之前預計於克里米亞半島再次挑釁，但強調但仍不會與烏開戰，也沒有必要與其中斷外交關係。

拉夫羅夫向俄國「共青團真理報」（Komsomolskaya Pravda）電台說，「我可以向你保證，我們不會對烏克蘭開戰」，「我不認為斷交是必要的。烏克蘭人民不應該因此受傷，且我相信大多數烏國人民都希望自己國家和平、想要擺脫那令人羞恥的政權，並與烏克蘭恢復正常關係」。

自上月烏俄扣船事件後，兩國緊張關係持續上升。烏克蘭上月發布邊境戒嚴令後，Google地圖曝光位於離烏克蘭僅18公里的俄國卡緬斯克-沙赫京斯基州（Kamensk-Shakhtinsky）外圍的軍事基地中，存放約上百輛如T-64與T-62M等戰車，兩國緊繃接近至兵戎相見程度。

同時，美國國務院烏克蘭問題特別代表沃爾克（Kurt Volker）18日表示，「如果有必要，不排除應烏克蘭請求額外提供致命武器」。

(中時電子報)