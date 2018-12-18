梅伊再遇不信任危機 脫歐表決延至明年1月

2018年12月18日 10:38 中時電子報 吳映璠

英國首相梅伊（Theresa May）上周取消國會脫歐協議表決後，17日宣布將表決延後至下月14日當周，不過她逕自推延國會表決已引發朝野圍攻，繼順利挺過黨內逼宮危機後，現在在野黨又針對梅伊個人提出不信任動議，由於這項動議並非針對梅伊政府，因此就算通過也不會造成政府垮台，只是梅伊將顏面盡失。

英國首相梅伊周一宣布，將國會脫歐表決延至明年1月中旬，引發在野工黨黨魁柯賓對她提出不信任動議。

原定於11日舉行的脫歐協議國會表決，在梅伊擔心無法過關的情況下臨時喊卡，隨後引發黨內人士對她提出不信任投票、上演逼宮戲碼。

據英國廣播公司（BBC）報導，梅伊周一宣布將國會表決延後至1月14日當周，不過這項決定立刻引起在野黨人士反彈，工黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）已表示會對梅伊個人提出不信任動議。

柯賓表示無法接受還要再等一個月才能投票，抨擊梅伊使英國陷入國家危機，他提出不信任動議，是希望對梅伊施壓，讓國會提前至本周表決，「延後一個月根本是浪費時間。」

分析指出，針對梅伊個人的不信任動議對英國政局的影響不大，如果是針對英國政府的不信任動議，一旦獲得多數議員支持，才會導致英國提前大選。

BBC政治事務記者昆斯伯格（Laura Kuenssberg）表示，「如果提案順利過關，將讓梅伊顏面盡失」。

英國預計明年3月29日啟動脫歐程序，不過整個脫歐協議還須國會表決通過後才可施行。

(中時電子報)