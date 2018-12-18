三陽舉辦交通安全公益活動 50位志工擦亮馬路反光鏡

2018年12月18日 11:01 工商 陳信榮

距離耶誕節越來越近，許多耶誕節活動及教會已經陸續開始布置，裝飾應景的耶誕燈飾，營造節慶溫馨氛圍，成為民眾慶祝打卡的熱門景點，三陽工業特地於耶誕節前舉辦「聖誕報佳音，馬路路鏡亮晶晶活動」，15日派出50位SYM志工到新竹地區教堂及教堂周邊沿路擦拭553面反光鏡，還專程出動耶誕誕老人加入擦反光鏡行列，讓外出歡度聖誕節的民眾有更安全的道路環境。

三陽工業（2206）董事長吳清源表示：「身為交通工具的製造商，不僅僅是做製造，更重要的是關懷在地、回饋社會，感謝消費者對SYM產品的喜愛，除了努力研發更好的產品之外，也應要投入交通安全的公益活動，盡力協助維護大眾行的安全。」

三陽SYM志工一大早群聚在「聖神堂」集合，來自越南的聖神堂主任司鐸阮西滿神父、與來自剛果的文衛雅神父，聽到三陽聖誕節志工活動也開心參與，肯定志工們為他人服務的奉獻熱情，是天主愛的見證。

教友鄭盛文提到「教堂在交通大學附近，周邊以前也是傳統眷村，許多退休長輩及交大教授都會到教堂望彌撒，有明亮的反光鏡可以讓社區道路更加安全，也歡迎各地民眾到教堂參觀。」

三陽志工分別前往聖若瑟天主堂、勝利堂聚會所、聖彌格爾堂、基督長老教會新竹分會、北大教會、竹北聖教會、基督教恩友中心、耶穌基督後期聖徒教會、小德蘭天主堂、六家教會、竹北勝利堂、竹北市召會、竹北長老教會六家堂、基督長老教會竹北分會、竹北天主堂、真耶穌教會竹北祈禱所、關東橋教會等相關教堂及教會周邊交通路口及轉彎叉路處擦亮反光鏡。

志工彭采琳說到「看到新聞提到新竹東門城廣場也有耶誕樹點燈、北大公園有耶誕市集，自己也會去參加慶祝。想到聖誕節活動大多是晚上，視線較暗，所以今天特別參加擦亮路鏡的志工活動，可以讓外出參加聖誕節活動的朋友看更清楚，更可以感受讓耶誕活動帶來的佳節氣氛。」

三陽工業已累積舉辦十次交通安全公益服務，共有約532位志工騎著機車，累積騎乘3,503公里，擦亮了新竹地區約4,305面道路反光鏡。

(工商 )