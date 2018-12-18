桃園第2屆里長講習 3位8年級里長成焦點

桃園市17日舉辦第2屆里長工作講習，桃園中泰里陳信棠（左起）、楊梅中山里黃盈淇和中壢石頭里劉柏成都是8年級生，都希望為里內活動注入年輕活力。（蔡依珍攝）

友善列印
中時

桃園市17日舉辦第2屆里長工作講習，504位里長中有343位里長成功連任、161位是新科里長，其中桃園中泰里陳信棠、楊梅中山里黃盈淇和中壢石頭里劉柏成都是8年級生，希望為里內活動注入年輕活力，市長鄭文燦說，里長業務包羅萬象，期許身為社區小市長的里長，不分老中青、展現服務熱情，耐心聆聽里民需求。

最年輕的準楊梅中山里長黃盈淇，今年10月才剛滿23歲，因母親黃朱秀娥轉戰議員，鄰長苦於里長無人登記、在登記最後一天拿著近500人連署書拜託她參選，最後同額參選下拿下1500多票，她坦言從政很掙扎，尤其母親轉戰議員，自己想做事的心容易被扭曲，很開心一步一腳印累積下獲得里民認同，她希望里內活動能顛覆過去單純摸彩，爭取街頭藝人表演，盼吸引年輕人更認同自己的里。

25歲的中壢石頭里劉柏成從小就關心公共事務，求學期間長達7年擔任自治會長，22歲就以最年輕之姿出任中平商圈理事長，任內推動青年回流、騎樓整平等計畫有目共睹，因平時就在幫忙里民路平、燈亮、水溝通，希望在繁榮商圈之虞更進一步為多達3成的銀髮長輩謀福利、拓展長照計畫，因此投入選戰，笑言未來更名正言順，不用再壓榨親友免費的人力和物力。

桃園中泰里陳信棠則因媽媽中聖里長崔美瑛長期在鄰里服務，自己也跟著在社區發展協會、關懷據點擔任志工，感慨中泰跟中聖兩里不該有懸殊差距而投入選戰，希望加強無障礙坡道、天羅地網監視器、水溝重建及共榮式公園。

(中時 )

三陽舉辦交通安全公益活動 50位… 現代汽車推出冬返健檢活動

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。