桃園第2屆里長講習 3位8年級里長成焦點

2018年12月18日 10:59 中時 蔡依珍

桃園市17日舉辦第2屆里長工作講習，504位里長中有343位里長成功連任、161位是新科里長，其中桃園中泰里陳信棠、楊梅中山里黃盈淇和中壢石頭里劉柏成都是8年級生，希望為里內活動注入年輕活力，市長鄭文燦說，里長業務包羅萬象，期許身為社區小市長的里長，不分老中青、展現服務熱情，耐心聆聽里民需求。

最年輕的準楊梅中山里長黃盈淇，今年10月才剛滿23歲，因母親黃朱秀娥轉戰議員，鄰長苦於里長無人登記、在登記最後一天拿著近500人連署書拜託她參選，最後同額參選下拿下1500多票，她坦言從政很掙扎，尤其母親轉戰議員，自己想做事的心容易被扭曲，很開心一步一腳印累積下獲得里民認同，她希望里內活動能顛覆過去單純摸彩，爭取街頭藝人表演，盼吸引年輕人更認同自己的里。

25歲的中壢石頭里劉柏成從小就關心公共事務，求學期間長達7年擔任自治會長，22歲就以最年輕之姿出任中平商圈理事長，任內推動青年回流、騎樓整平等計畫有目共睹，因平時就在幫忙里民路平、燈亮、水溝通，希望在繁榮商圈之虞更進一步為多達3成的銀髮長輩謀福利、拓展長照計畫，因此投入選戰，笑言未來更名正言順，不用再壓榨親友免費的人力和物力。

桃園中泰里陳信棠則因媽媽中聖里長崔美瑛長期在鄰里服務，自己也跟著在社區發展協會、關懷據點擔任志工，感慨中泰跟中聖兩里不該有懸殊差距而投入選戰，希望加強無障礙坡道、天羅地網監視器、水溝重建及共榮式公園。

(中時 )