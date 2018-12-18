韓國瑜愛河就職彩排風平浪靜 小內閣後天下午4點公布

2018年12月18日 11:14 中時 柯宗緯

高雄市長韓國瑜就職典禮25日於愛河登場，今（18）日交接小組團隊行前彩排run一次，從棧貳庫登上8號愛之船，搭乘25分抵達愛河畔，再步行至地標鰲躍龍翔旁預定舞台區，一切準備就緒。準新聞局長王淺秋表示，當日將有家人、副市長、隨扈陪同搭乘，至於外界關注的小內閣名單，將於20日下午4點一次公布。

當天將出動5艘愛之船，1艘為韓國瑜搭乘，1艘做備用，另3艘提供媒體拍攝搭乘。沿途愛河及河畔有救生艇及救生人員，隨時stand by。維安部分，跨越3個警分局，目前警力還在估算，但船上除原本2名隨扈外，預計將再添4名警力維護市長安危。

王淺秋表示，今天將流程走一遍，包括登船到碼頭，一切順利，搭船過程風平浪靜，高雄豔陽高照，不用雨備方案，這是好的開始，也可窺見高雄市海洋城市不一樣創意及魅力，及沿岸風景、歷史文化。這條專案航線未來擬打造為「市長就職」定期航線，提振愛河觀光。

她認為，百工百業不分藍綠，高雄的今日不是一朝一夕而成，而是所有人付出的成果，不論是民進黨或誰做了什麼建設或錯事，既然歷史走過去，大家往前看、手牽手，不必計較功績，才能讓高雄繁榮、發大財。

外界關注的貴賓名單，她則說，先前以口頭或電子檔方式邀請，這周陸續寄出紙本邀請卡，由於名單太過龐大，僅有2000位名額，很多朋友希望共襄盛舉，貴賓將陸續回覆，前總統陳水扁也在受邀名單當中，至於前市長陳菊、謝長廷日前在媒體前婉拒，陳其邁則考量其心情未邀請。

王淺秋透露，小內閣名單已經確定部分，將一次在20日下午4點於高雄市黨部舉行記者會。據傳，有部分交接小組成員將入閣，對此她說「還是留給市長公布」。

(中時 )