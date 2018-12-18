影》 林右昌一席話 讓韓國瑜震撼！

2018年12月18日 10:56 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

繼台北市開記者會後，準高雄市長韓國瑜也召開記者會。他表示這次選戰基隆市長也是民進黨代理主席林右昌說的「台灣人民已不欠民進黨」一句話，讓他感到非常震撼！如果國民黨上台沒有讓人民感到生活有改變，那麼下次會換國民黨被人民淘汰。

韓國瑜向在場委員講一些心裡話，他說這次勇敢的高雄市民，這麼大膽把票投給國民黨市長、議員還是里長，是因為這次最重要的聲音就是人民想要過好日子，想要過好日子的聲浪壓倒意識型態，壓倒了政黨的對抗，也壓倒了幾十年的悲情，所以說他們未來的責任將會越來越重，怎麼樣要讓高雄市民過好日子，比什麼都重要，這一點是他們必須要謹記在心的。

韓國瑜更提到民進黨代理主席林右昌的「台灣人民已不欠民進黨」的一句話，讓他非常震撼。這句話的意義多麼重大，這句也是讓民進黨了解過去那套已經都不行了，現在就是大家都想過好日子，哪個政黨可以讓人民過好日子，哪個政黨就能得到執政權和人民的愛護。而他也震撼林右昌的反省和進步，這對民進黨和其他政黨來說都是學習的機會。

韓國瑜也表示，國民黨也要從這選戰中學習到，如果國民黨沒辦法再努力，沒辦法改革，追求更棒的執政和更好的政績，他們也一樣很快會被淘汰，所以國民黨要好好表現給大家看，讓人民生活越來越好，越來越有希望，這才是國民黨要念茲在茲的事情。

(中時電子報)