影》 林右昌一席話 讓韓國瑜震撼！

韓國瑜於高雄市國民黨團黨黨部召開記者會。（圖片取自中時電子報臉書）

友善列印
中時電子報
/整理報導

繼台北市開記者會後，準高雄市長韓國瑜也召開記者會。他表示這次選戰基隆市長也是民進黨代理主席林右昌說的「台灣人民已不欠民進黨」一句話，讓他感到非常震撼！如果國民黨上台沒有讓人民感到生活有改變，那麼下次會換國民黨被人民淘汰。

韓國瑜向在場委員講一些心裡話，他說這次勇敢的高雄市民，這麼大膽把票投給國民黨市長、議員還是里長，是因為這次最重要的聲音就是人民想要過好日子，想要過好日子的聲浪壓倒意識型態，壓倒了政黨的對抗，也壓倒了幾十年的悲情，所以說他們未來的責任將會越來越重，怎麼樣要讓高雄市民過好日子，比什麼都重要，這一點是他們必須要謹記在心的。

韓國瑜更提到民進黨代理主席林右昌的「台灣人民已不欠民進黨」的一句話，讓他非常震撼。這句話的意義多麼重大，這句也是讓民進黨了解過去那套已經都不行了，現在就是大家都想過好日子，哪個政黨可以讓人民過好日子，哪個政黨就能得到執政權和人民的愛護。而他也震撼林右昌的反省和進步，這對民進黨和其他政黨來說都是學習的機會。

韓國瑜也表示，國民黨也要從這選戰中學習到，如果國民黨沒辦法再努力，沒辦法改革，追求更棒的執政和更好的政績，他們也一樣很快會被淘汰，所以國民黨要好好表現給大家看，讓人民生活越來越好，越來越有希望，這才是國民黨要念茲在茲的事情。

(中時電子報)

韓國瑜愛河就職彩排風平浪靜 小… 促轉會推國幣改版 藍委怒喊預算…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。