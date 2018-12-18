餐餐吃燙青菜不瘦反胖？揭甲狀腺恐出狀況

花椰菜。(圖／達志影像Shutterstock)

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中時電子報

很多人為健身和健康，會跟著流行吃減脂增肌餐，但藥師表示，很多人因此吃很少醣類和肉類，反而餐餐大量吃燙青菜，尤其是大家都說健康的花椰菜，反而可能導致甲狀腺素不足，而易累、怕冷、嗜睡等外，甚至還會愈吃愈胖。

《True Health》諮詢藥師表示， 十字花科蔬菜，例如花椰菜、大白菜、小白菜、高麗菜、蘿蔔、花菜、青江菜、芥菜等含『硫氰酸鹽』，會抑制碘被吸收，吃太多就可能使體內甲狀腺功能低下。

True Health表示，甲狀腺素是維持細胞新陳代謝所必須的荷爾蒙，甲狀腺素太高會造成心悸、情緒不穩、失眠、怕熱、體重減輕、眼睛突出、女性月經不規則等；甲狀腺低下則會發生易累、怕冷、嗜睡、疲倦、動作遲緩、肌肉酸痛和易抽筋、思想記憶反應變差、甚至體重增加、容易便祕，或女生月經改變等等問題。

True Health說，不管你多努力控制飲食和努力運動，還是會覺得全身腫腫，那要檢討看看是否十字花科蔬菜吃太多。

True Health指出，臨床上雖沒很多數據說明「吃多少花椰菜」才算多，但本身即甲狀腺素低的人，能避免過量就避免過量，一般人均衡飲食即可，若是正在減重，可是體重機上的數字不動，又或長期食用大量十字花科蔬菜的話，建議去檢驗甲狀腺素的血中濃度。

(中時電子報)

文章來源：《True Health健康說真話》

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