2018年度電影排行榜 《與神同行》奪冠

2018年12月18日 11:04 工商 林淑惠

2018台灣民眾年度最愛看的電影揭曉！台灣大哥大旗下OTT影音串流服務平台myVideo今(18)日公布《2018 myVideo年度觀影報告》，根據myVideo超過9,000萬次的年度觀影行為大數據發現，今年「動作冒險」片大放異彩，全面佔領myVideo付費會員《年度十大電影排行榜》所有名次！《與神同行》今年挾續集電影上映熱潮，擊敗《金牌特務：機密對決》、《死侍2》等眾多好萊塢強檔，登上2018年台灣民眾最愛電影寶座。

今年入圍3項金馬獎的《角頭2：王者再起》也代表國片首度躋身付費電影排行榜前10名，創下國片歷年最佳記錄。

台灣大哥大新媒體服務副總經理李芃君表示，myVideo今年成長力道驚人，不僅註冊會員逼近500萬，較去年同期呈倍數成長；影音總累積觀看次數更突破9,000萬次，大幅成長逾2倍。

李芃君指出，為提供會員最齊全影音選擇，myVideo也持續豐富全站影音內容，不僅持續更新電影、戲劇、動漫、幼兒頻道內容，並推出叫好叫座的自製戲劇《雙城故事》外，12月起也與BBC Studios搶先合作，同步推出熱門英國戲劇如《新世紀福爾摩斯》第1到4季、《湖畔迷案》第1、2季等限時免費看，向影迷宣告「英劇首站就在myVideo」，預料將繼韓劇、陸劇後，再創全新一波「英劇」追劇潮。

《2018 myVideo年度觀影報告》分析發現，「電影」與「戲劇」的觀影行為有明顯差異，前者集中在晚上8～12點；後者則以平日午休、下班後通勤時間及週末深夜為主；至於「動漫」觀眾則多為夜貓子，觀影時間集中在晚上10點到凌晨6點。在類型方面，電影仍以「動作冒險」一枝獨秀，但今年不少動作冒險片大膽添加更多元素，如亞軍《氣象戰》和第8名《毀滅大作戰》就加進災難浩劫情節，讓影迷大開眼界。戲劇類不意外由「韓劇」制霸，TOP10中韓劇強佔半數，有趣的是受到今年宮廷劇熱潮，前三名由《三生三世十里桃花》等陸劇包辦，近期網路口碑發燒的《雙城故事》則替台劇爭一口氣，也擠進前10名排行榜。。

有趣的是，myVideo發現「節日氛圍」大大影響了觀眾選片類型，進一步挑選不同觀影裝置。舉例來說，過年全家大小齊聚，「闔家觀賞」類電影特別受歡迎，晚上10點後選擇Chromecast、SmartTV、凱擘大寬頻、台灣大寬頻用戶等採用大螢幕或平板觀看的比率，約較平日高出2成。情人節則以「浪漫愛情」類為首選，且多半在深夜以手機觀看。中秋連假三五好友相揪烤肉相聚，不少人選擇適合邊看邊討論的「懸疑推理」片，成為另類中秋樂趣。至於跨年耶誕假期則以「浪漫愛情」、「動作冒險」收視最佳，後者因為刺激驚險的大場面豐富，觀眾更傾向使用大螢幕觀看，享受高度視覺刺激。

為迎接即將來臨的耶誕跨年假期，myVideo也推出《一起看片 myVideo強片買一送一》活動。其中年度付費電影排行榜中的Top10夯片《死侍2》、《與神同行：最終審判》也在買一送一之列，租借指定片單電影，就送同一部電影的免費看電子序號，平均一片最低不到40元，比一塊雞排還便宜。

另外，觀看myVideo站內影音、或朋友使用免費看序號兌換成功，有機會將4K大電視、iPhone X免費帶回家。每年除夕夜由myVideo獨家線上直播的《超級巨星紅白藝能大賞》，myVideo為回饋用戶開出大福利：只要申辦指定方案，不用抽獎就送錄影現場門票，12月22前100組限量申辦，預計也將吸引一波搶票潮。

隨全民行動上網吃到飽普及，用戶使用OTT影音平台觀看正版影音比例穩定成長，「高畫質」、「翻譯正確」、「5.1聲道」、「片單更新快速」、「穩定不斷線」都是消費者選擇正版影音平台首要考量。資策會指出，myVideo在內容豐富多元、影片更新速度、使用者推薦率3大指標滿意度均居冠。

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