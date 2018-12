2018年12月18日 11:07 中時電子報 莊楚雯

Apple Watch推出以來,時不時成為救人故事中的主角,現在連iPhone也跟上腳步,不只能擋子彈,還能救翻船後險些在海上求助無援、等待死亡的遊客。獲救後他們很感謝今天他用的手機是iPhone,才有機會撿回一條命。

《Today Show》報導,民眾Rachel Neal搭船前往琉球的途中,不幸翻船。飄在海面上時她趕緊從進水的包包裡,掏出泡水的iPhone8 Plus,原本是想用男朋友的手機打電話,卻已經被水損壞,所幸Rachel Neal的iPhone沒掛掉還能用,趕快撥打日本緊急服務電話,90 分鐘後日本海岸警衛隊就前來營救了。

Rachel Neal表示,除了感謝Apple的產品外,也提醒大家出門在外一定要準備緊急救難包,以及當地的緊急聯絡電話,才不會翻船飄在海上,有iPhone卻不知道打給誰的窘境。

此事件還被蘋果CEO庫克轉發到個人推特,成了宣傳iPhone的活廣告,寫道「Remarkable story — we are glad you’re all safe.(很記憶深刻的故事,我們都很高興你們平安無事)。」

(中時電子報)