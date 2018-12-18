momo富邦媒《2018年十大熱銷商品》 衛生紙最夯

2018年12月18日 11:22 工商 林淑惠

2018年即將迎來尾聲，momo富邦媒（8454）旗下momo購物網公布《2018年十大熱銷商品》與《爆紅風雲榜》，今年十大熱銷商品仍由年年穩坐冠軍之位、年銷數千萬包的常勝軍「衛生紙」奪得第一；保健食品「養氣人蔘滋補液」及「雞精」分別位居第二、三名，韓系彩妝大牌、知名運動品牌亦榜上有名，可見網路已成為消費者購買日用品的重要通路。

此外，從《爆紅風雲榜》可觀察出時事新訊、民生脈動帶動的消費力勢不可擋，如9月上市的iPhone新機、攜手寶可夢再掀買氣的Switch，以及熱度持續延燒的Dyson吸塵器皆成為買氣爆棚的風雲商品。

momo購物網觀察消費者資訊，今年前三季平均消費者購買次數與平均訂單金額皆較去年同期成長。品類經營亦呈現均衡發展的趨勢，其中前三大品類，3C家電、居家生活、美妝保健類在2018年前三季年增呈現24%至49%的穩定成長率。

momo購物網統計了站上百萬件商品及千萬筆訂單，加上網路社群討論聲量、商品銷售表現等指標，綜合出十大熱銷商品、爆紅風雲榜，來回顧2018年的消費狀況。

從《2018年十大熱銷商品》來看，民生用品「舒潔 衛生紙」仍穩坐銷售冠軍之位，以熱銷近千萬包的佳績拔得頭籌；而隨消費者健康意識抬頭，保健食品「桂格 養氣人蔘滋補液」及「白蘭氏 雙認證雞精」分別佔據排行榜二、三名；第四名為知名彩妝品牌「IOPE頂級白雪氣墊時光金鑰」，以升級氣墊粉餅、新保濕精華配方獲得消費者青睞。

今年限塑令帶動消費者環保意識提升，「象印 不鏽鋼真空保溫杯」名列第六名；對於睡眠品質的要求也使「3M 健康防蹣枕心」居排行榜第七，另外，第八至十名分別是一機多用的「伊萊克斯 抬頭式攪拌機」、隨復古運動風而熱銷的「愛迪達 經典LOGO 連帽T」及momo獨家規格「HP 15吋輕薄筆電」。

綜觀今年《爆紅風雲榜》，可見新品上市、新裝登場帶動商品買氣直線攀升，加上雙11、黑五及雙12等優惠大檔助陣，如今年9月上市的「iPhone Xs Max」與「Nintendo Switch」雙雙榮登前五大爆紅商品；「OLAY 微磁導入面膜套組」、「Ariel 50倍抗菌超濃縮洗衣精」也分別以新型態及新包裝亮點吸引強勁買氣，而長期名聲響亮的「dyson 無線吸塵器」在各大購物節展現熱銷佳績。可見時事新訊、民生脈動所帶動的買氣不容小覷。

(工商 )