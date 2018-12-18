促轉會推國幣改版 藍委怒喊預算全刪、2020公投廢促轉會

2018年12月18日 11:13 中時 楊佳穎 、 姚志平

促進轉型正義委員會昨召開半年工作進度報告記者會，對於國幣改版一事，代理主委楊翠表示，有威權象徵的包含新台幣1元、5元、舊版10元（蔣介石肖像）及鈔票200元，促轉會也正式行文給中央銀行，再度引發討論。對此，國民黨團18日召開記者會提出3點要求，藍委費鴻泰更指出，2020年總統大選擬提出公投案廢除促轉條例、促轉會，並呼籲國家、行政院帶人民衝經濟。

國民黨團書記長曾銘宗指出，依照促轉條例第五條，主詞是出現於公共建築或場所之紀念、緬懷威權統治者之象徵，由此可清楚了解台幣並非威權象徵，促轉會不應違法認定。他進一步說，早料到促轉會要搞這招，今年4月已在財委會通過臨時提案，鑑於台幣改版牽涉甚廣且成本高，要求央行執行前必須將成本效益、利弊分析向財委會提出報告後才能進行相關規劃。

他接著提出，國民黨團要求促轉會全面改組後再繼續推動轉型正義工作，另促轉會必須依法行政，台幣並非威權象徵，不得違法要求央行進行台幣改版；同時要求央行依財委會決議，向財委會報告後再函覆促轉會。他還呼籲，蔡政府、行政院長賴清德應向地方政府看齊，把心力用在拼經濟上，不要再搞政治，「政治100分、經濟0分，選民一樣會拋棄、唾棄蔡政府」。

藍委費鴻泰則說，楊翠心裡充滿仇恨，左打央行、右踢國防部，要央行改版新台幣，還要國防部將中正紀念堂的禮兵移除，「不知道促轉會腦袋裡在想什麼」；選擇性的正義絕不是正義，楊翠口中的正義就是在報仇，甚至這樣凌駕司法權。

他進一步說，已與幾位委員商量，不忍看到國家人民被撕裂，不忍看到國家政治體制混亂，不去搞經濟發展，每天搞鬥爭，因此2020年總統大選時計畫提出公投案廢除促轉條例、促轉會，也正式告訴總統蔡英文，國民黨雖然是在野黨，不想搞分裂，只希望國家、行政院帶人民衝經濟。

藍委賴士葆也說，這次選舉高雄市長當選人韓國瑜大勝，可見大家要的是經濟，不要鬥爭，但楊翠還活在每天想鬥爭的思路中，「請楊翠饒了台灣人民吧！讓台灣人民有喘息空間，好好拼經濟」。他直言，促轉會沒權力要求央行進行台幣改版，且若央行最後仍要依照促轉會意見編這預算，「我們主張預算全部刪光光，不允許違法亂紀事情持續發生。」

(中時 )