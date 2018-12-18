好巿多熱銷蛋糕神秘吃法曝光 網友：太邪惡

最近網友紛紛推薦好市多的「巧克力甘納許蛋糕」。翻攝《Costco好市多 商品經驗老實說》

友善列印
中時電子報
最近網友紛紛推薦好市多的「巧克力甘納許蛋糕」。翻攝《Costco好市多 商品經驗老實說》

美式賣場好市多向來以俗擱大碗，屢獲許多消費者的心，繼之前的奶茶旋風後，最近網友紛紛推薦的「巧克力甘納許蛋糕」，並分享各種「神秘吃法」，掀起搶購熱潮，網友直呼，「邪惡的蛋糕XD」

近日在「Costco好市多 商品經驗老實說」《臉書》社團上，許多網友都一致推薦這款「巧克力甘納許蛋糕」，約莫10吋大小不到500元CP值超高，被不少巧克力控瘋狂搶購。網友也分享許多吃法，擺滿草莓的，裝飾成聖誕蛋糕的，分放上玉米片的各種吃法，網友「加上草莓冰冰的吃超讚」、「可以加上幾球香草冰淇淋」。

有網友留言更進一步吃法，「微波30秒，把它提升到另一種境界」，「這種神秘的吃法，我們自己人知道就好，不然又要缺貨了」，另外，有專業網友分享保存方法，「這個甘納許巧克力蛋糕雖然很大，但事先分切、各別封好，是可以放冷凍保存、保鮮的。要吃之前放室溫退冰就可以了，或前一天改放冷藏。吃多少，退多少」，「只要封好，不被冰箱吸走水份，冷凍個2-3週應該是沒問題的」

網友紛紛留言表示，「加熱！！這個好」、「溶岩巧克力的概念」、「太銷魂了呀」、「加熱過的巧克力類蛋糕，最適合旁邊來一球香草冰淇淋」、「冬天把它加熱吃再配個熱奶茶根本罪惡」、「感覺20秒剛剛好，會很像巧克力慕斯」，另外有人表示「看起來好像肉鬆喔？」、「我也以為上面鋪肉鬆，驚嚇中」，也有網友動搖的說，「才想說不要再續約的，又給我看這個(巧克力控)」、「可以不要再生火了嗎？最近在減肥QQ」

(中時電子報)

momo富邦媒《2018年十大熱銷商品… 大閘蟹太好賣 食藥署破天荒規定…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。