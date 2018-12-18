好巿多熱銷蛋糕神秘吃法曝光 網友：太邪惡

2018年12月18日 11:14 中時電子報 陳煌祥

最近網友紛紛推薦好市多的「巧克力甘納許蛋糕」。翻攝《Costco好市多 商品經驗老實說》

美式賣場好市多向來以俗擱大碗，屢獲許多消費者的心，繼之前的奶茶旋風後，最近網友紛紛推薦的「巧克力甘納許蛋糕」，並分享各種「神秘吃法」，掀起搶購熱潮，網友直呼，「邪惡的蛋糕XD」

近日在「Costco好市多 商品經驗老實說」《臉書》社團上，許多網友都一致推薦這款「巧克力甘納許蛋糕」，約莫10吋大小不到500元CP值超高，被不少巧克力控瘋狂搶購。網友也分享許多吃法，擺滿草莓的，裝飾成聖誕蛋糕的，分放上玉米片的各種吃法，網友「加上草莓冰冰的吃超讚」、「可以加上幾球香草冰淇淋」。

有網友留言更進一步吃法，「微波30秒，把它提升到另一種境界」，「這種神秘的吃法，我們自己人知道就好，不然又要缺貨了」，另外，有專業網友分享保存方法，「這個甘納許巧克力蛋糕雖然很大，但事先分切、各別封好，是可以放冷凍保存、保鮮的。要吃之前放室溫退冰就可以了，或前一天改放冷藏。吃多少，退多少」，「只要封好，不被冰箱吸走水份，冷凍個2-3週應該是沒問題的」

網友紛紛留言表示，「加熱！！這個好」、「溶岩巧克力的概念」、「太銷魂了呀」、「加熱過的巧克力類蛋糕，最適合旁邊來一球香草冰淇淋」、「冬天把它加熱吃再配個熱奶茶根本罪惡」、「感覺20秒剛剛好，會很像巧克力慕斯」，另外有人表示「看起來好像肉鬆喔？」、「我也以為上面鋪肉鬆，驚嚇中」，也有網友動搖的說，「才想說不要再續約的，又給我看這個(巧克力控)」、「可以不要再生火了嗎？最近在減肥QQ」

(中時電子報)