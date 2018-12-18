促轉會去蔣 蔡英文：不是總統、促轉會說了算！

蔡英文第三度「迴廊談話」。（擷取自中時電子報直播）

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中時電子報
／綜合報導

總統蔡英文稍早舉辦「迴廊談話」，並針對非洲豬瘟再度做出說明。她認為非洲豬瘟比口蹄疫嚴重，不只是養豬產業，包括豬肉製品、餐飲業等都會受影響，對台灣衝擊很可觀，「是很嚴重的事」。至於發布防災告警訊息被認為小題大作，小英重申這絕對不是小事情，是大事情，影響產業非常深遠。至於促轉會去蔣一事，蔡英文表示，這類的事情不是總統或促轉會說了算。

蔡英文提及非洲豬瘟疫情，她說不只是養豬產業，還包括豬肉製品、餐飲業都受到影響，整體來看對台灣衝擊很可觀。不能當作小事，是很嚴重的事，不但會影響各級產業，也會影響日常生活。她要特別向國人提醒，這是很嚴重的事。至於為何用防災告警訊息發給全國民眾，就是希望大家要注重這件事，不要從疫區帶入豬肉製品，希望透過訊息讓民眾高度注意。

她也呼籲中國大陸不要隱匿災情，有義務通報防疫所需要的資訊，她強調，這是兩岸大事也是民生福祉，她要提醒也要正告大陸政府，災情隱密不得也要即時通報。

發布防災告警訊息被認為小題大作，蔡英文認為，絕對不是小事情，是大事情，影響產業非常深遠，也必須要全民投入做防疫工作。

至於促轉會去蔣一事，蔡英文表示，這類的事情不是總統或促轉會說了算，促轉會就是要釐清真相，促進人民對歷史發生的事有和解過程，所以期待促轉會必須做很多調查來釐清真相，也希望能夠搭建平台，讓社會上的人對歷史有不同看法的人在平台上交換意見，讓具有代表性的意見能相互討論。

傳出蔡英文安排「蔡柯會」前，柯P曾說「請民進黨先把戰犯交出來！」對此，蔡英文說，沒聽過這事情。她說各直轄市長見面事討論中央跟地方有哪些要強化合作，台北市是首都且市長連任，所累積的問題馬上可找出來，可以聚焦處理市政或中央在台北市很多建設計劃。她認為政治解讀比例可以放低點。

至於吳乃仁退黨退流一事，蔡英文說她知道大家對這個黨都非常愛護，希望黨更好，她相信大家都會為這個黨多想一點。

(中時電子報)

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