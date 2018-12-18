拖病體連接3檔戲「台劇女神」驚爆子宮長2肌瘤

2018年12月18日 11:14 中時電子報 吳品瑤

拍攝八點檔資歷超過10年、近年更跨足電影圈的女星陳珮騏，演技好又敬業，受封為「台劇女神」，然工作滿檔也給她帶來重大傷害，長期熬夜趕戲加上壓力大，讓她全身上下病痛不斷，還長出了子宮肌瘤，而今年年初拍完《一家人》的她，本預計停下腳步好好準備動手術，沒想到又臨時被徵召加盟《金家好媳婦》，手術只能延期，然在《金》劇之後，赫見陳佩騏的名字出現在接檔戲《炮仔聲》演員名單中，眼看她遲遲無法處理健康問題，讓粉絲相當擔憂。

「台劇女神」陳珮騏多年來工作滿檔，尤其八點檔戲約幾乎沒停過，她曾在節目上坦言，自己因拍戲身心緊繃，殺青後身體猶如反撲，各內臟甚至婦科都出現問題，還得過兩次急性肝炎，所幸都及時發現及時治療，而這回要開刀的子宮肌瘤，她笑稱是拍10年八點檔得到的「禮物」，肌瘤一年長大一公分，如今一顆已10公分大，另一顆一公分的是拍《一家人》長出來的，陳珮騏說所幸肌瘤長在空曠處，不會壓迫到其他器官，因此狀況沒很嚴重，自發現後就吃中藥跟西藥調養。

而原本今年打算休養生息的陳珮騏，據《ETtoday》報導，她臨危受命被製作人劉世範三度徵召加入《金家》劇組，她也義無反顧答應幫忙，而劇組體諒她健康出問題，有減少她的工作量避免讓她太勞累，只是原定的手術時間，卻因此往後延，沒想到如今她又接了接檔戲《炮仔聲》，工作等於無縫接軌，對此，陳佩騏經紀人表示會等拍到一個段落後，稍微喘口氣便安排手術，已經跟新戲劇組協調了時間，承諾一定會空出時間讓陳珮騏動手術，「等她康復再回新劇組」。

(中時電子報)